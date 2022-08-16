Demirtaş: "Allah'ım, Hikmetinden Sual Olunmaz Ama Zeka Dağıtırken Neden Hepsini Bunlara Verip Bizi Mahrum Bıraktın?" - Son Dakika
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Demirtaş: "Allah'ım, Hikmetinden Sual Olunmaz Ama Zeka Dağıtırken Neden Hepsini Bunlara Verip Bizi Mahrum Bıraktın?"

16.08.2022 19:28
Demirtaş: "Allah'ım, Hikmetinden Sual Olunmaz Ama Zeka Dağıtırken Neden Hepsini Bunlara Verip Bizi Mahrum Bıraktın?"

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın; altı siyasi parti liderinin bir araya geldiği “altılı masaya” ilişkin “Yalan çorbası, laf salatası, koltuk kebabı, kandil dolması, Selo kahvaltısı, ne ararsan bu menüde var” sözlerine yanıt verdi. Demirtaş, “Allah'ım, hikmetinden sual olunmaz ama zekâ dağıtırken neden hepsini bunlara verip bizi mahrum bıraktın? Bu nasıl zekadır, nasıl bir yaratıcılıktır! Vanlı kardeşlerim kusura bakmasınlar ama artık Van kahvaltısı yanında bir de Selo kahvaltısı diye bir şey var. Tek kuruş almadan, 81 ile bayilik veriyoruz. Bir tek Şakir'e yok çünkü her gün saray kahvaltısı yapıyor” dedi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın; altı siyasi parti liderinin bir araya geldiği "altılı masaya" ilişkin "Yalan çorbası, laf salatası, koltuk kebabı, kandil dolması, Selo kahvaltısı, ne ararsan bu menüde var" sözlerine yanıt verdi. Demirtaş, "Allah'ım, hikmetinden sual olunmaz ama zeka dağıtırken neden hepsini bunlara verip bizi mahrum bıraktın? Bu nasıl zekadır, nasıl bir yaratıcılıktır! Vanlı kardeşlerim kusura bakmasınlar ama artık Van kahvaltısı yanında bir de Selo kahvaltısı diye bir şey var. Tek kuruş almadan, 81 ile bayilik veriyoruz. Bir tek Şakir'e yok çünkü her gün saray kahvaltısı yapıyor" dedi.

Edirne F Tipi Cezaevi'nde 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın; "Altılı masa menüsü' diyorlar. Herhalde siz bu menüyü görmüşsünüzdür. Ne var bu menüde? 'Altılı masa menüsü' diyorlar. Herhalde siz bu menüyü görmüşsünüzdür. Ne var bu menüde? Yalan çorbası var, koltuk kebabı var, kandil dolması var, laf salatası var" sözlerine ilişkin haberi paylaştı ve şu değerlendirmeyi yaptı:

"Allah'ım, hikmetinden sual olunmaz ama zeka dağıtırken neden hepsini bunlara verip bizi mahrum bıraktın? Bu nasıl zekadır, nasıl bir yaratıcılıktır! Allah da sizi... Bildiği gibi yapsın. Vanlı kardeşlerim kusura bakmasınlar ama artık Van kahvaltısı yanında bir de Selo kahvaltısı diye bir şey var. Tek kuruş almadan, 81 ile bayilik veriyoruz. Bir tek Şakir'e yok çünkü her gün saray kahvaltısı yapıyor."

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Kaynak: ANKA

Halkların Demokratik Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Demirtaş: 'Allah'ım, Hikmetinden Sual Olunmaz Ama Zeka Dağıtırken Neden Hepsini Bunlara Verip Bizi Mahrum Bıraktın?' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Demirtaş: "Allah'ım, Hikmetinden Sual Olunmaz Ama Zeka Dağıtırken Neden Hepsini Bunlara Verip Bizi Mahrum Bıraktın?" - Son Dakika
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