Selahattin Demirtaş cezaevinden afişi paylaştı! Emek ve Özgürlük İttifakı yarın kamuoyuna duyurulacak - Son Dakika
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Selahattin Demirtaş cezaevinden afişi paylaştı! Emek ve Özgürlük İttifakı yarın kamuoyuna duyurulacak

23.09.2022 11:26
Selahattin Demirtaş cezaevinden afişi paylaştı! Emek ve Özgürlük İttifakı yarın kamuoyuna duyurulacak

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yarın kamuoyuna duyurulacak olan 'Emek ve Özgürlük İttifakı'na desteğini sosyal medya hesabından verdi. Demirtaş, "Emek ve Özgürlük İttifakı'mız yola çıkıyor. Bu yolda zorluklar olabilir ama umut da var. Bu yolun sonunda, hep birlikte yaşayacağımız güzel günler var." ifadelerini kullandı.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, 'Emek ve Özgürlük İttifakı'nın yarın İstanbul'da düzenleyeceği tanıtım toplantısıyla ilgili afişi, avukatları aracılığıyla bugün sosyal medya hesabında paylaştı.

Demirtaş, paylaşımında şunları kaydetti: "Emek ve Özgürlük İttifakı'mız yola çıkıyor. Bu yolda zorluklar olabilir ama umut da var. Bu yolun sonunda, hep birlikte yaşayacağımız güzel günler var. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın kararlı yolcularına üstün başarılar diliyorum, yolumuz açık olsun. Bu gemi, limana mutlaka varacak." ifadelerini kullandı.

YARIN KAMUOYUNA DUYURULACAK

Emek ve Özgürlük İttifakı; HDP, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Emekçi Hareket Partisi (EHP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu'ndan (SMF) oluşuyor. İttifak, yarın İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yapacağı tanıtım toplantısıyla kuruluşunu kamuoyuna duyuracak.

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Kaynak: ANKA

Halkların Demokratik Partisi, Selahattin Demirtaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selahattin Demirtaş cezaevinden afişi paylaştı! Emek ve Özgürlük İttifakı yarın kamuoyuna duyurulacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Selahattin Demirtaş cezaevinden afişi paylaştı! Emek ve Özgürlük İttifakı yarın kamuoyuna duyurulacak - Son Dakika
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