Son Dakika Haberleri: Eski HDP Eş Genel Başkanları Demirtaş ve Yüksekdağ 2014'teki Kobani gösterileriyle ilgili...
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Eski HDP Eş Genel Başkanları Demirtaş ve Yüksekdağ 2014'teki Kobani gösterileriyle ilgili...

1 saat önce

Eski HDP Eş Genel Başkanları Demirtaş ve Yüksekdağ 2014'teki Kobani gösterileriyle ilgili Ankara'daki soruşturma kapsamında tutuklamaya sevk edildi.

Eski HDP Eş Genel Başkanları Demirtaş ve Yüksekdağ 2014'teki Kobani gösterileriyle ilgili..., System.String[]

Eski HDP Eş Genel Başkanları Demirtaş ve Yüksekdağ 2014'teki Kobani gösterileriyle ilgili Ankara'daki soruşturma kapsamında tutuklamaya sevk edildi.

Halkların Demokratik Partisi, Ankara, Kobani, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 06:12 Kaynak: AA
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