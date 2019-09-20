Eski HDP Eş Genel Başkanları Demirtaş ve Yüksekdağ 2014'teki Kobani gösterileriyle ilgili...
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Eski HDP Eş Genel Başkanları Demirtaş ve Yüksekdağ 2014'teki Kobani gösterileriyle ilgili Ankara'daki soruşturma kapsamında tutuklamaya sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 06:12 Kaynak: AA
Eski HDP Eş Genel Başkanları Demirtaş ve Yüksekdağ 2014'teki Kobani gösterileriyle ilgili Ankara'daki soruşturma kapsamında tutuklamaya sevk edildi.
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