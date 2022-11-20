Selahattin Demirtaş'tan Taksim'deki bombalı saldırı sonrası başlayan Pençe Kılıç harekatı hakkında tartışma yaratacak sözler

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Demirtaş'tan Taksim saldırısı üzerinden Pençe Kılıç harekatı için çok konuşulacak sözler

Taksim İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü meydana gelen terör saldırısında 6 kişi yaşamını yitirmiş, 81 kişi yaralanmıştı. Bombalı saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye ve Irak'ın kuzeyine dün gece saatlerinde hava harekatı başlattı. Pençe Kılıç Operasyonu'nda şu ana kadar 89 hedef imha edilirken, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

DEMİRTAŞTAN 'PENÇE KILIÇ' PAYLAŞIMI

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu olan eski HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, terör örgütü YPG/ PKK hedeflerine düzenlenen Pençe Kılıç Operasyonu'na ilişkin çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

"İSTİKLAL'DEKİ ACIYI İSTİSMAR EDİP KÜRTLERİN BAŞINA BOMBA YAĞDIRACAKLAR"

Sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada Demirtaş şunları söyledi: "İstiklal'de kirli bir organizasyonla bomba patlatacak, masum insanları katledecekler. Bu vahşi terör saldırısının altındaki gerçekleri sorgulayanları susturmak için, onları terör yandaşı ilan edecekler. İstiklal'de katledilen kardeşlerimiz üzerinden doğan acıyı ve öfkeyi istismar ederek Kürtlerin başına bomba yağdıracaklar.

"BU KİRLİ SENARYOYA 'VATAN SAVUNMASI' DİYECEKLER"

Bu kirli senaryoya 'vatan savunması' deyip milli duyguları kabartarak oy devşirmeye çalışacaklar, şaşkın muhalefeti de peşlerine takacaklar.

"SAVAŞI DESTEKLEMEYENLERİ VATAN HAİNİ İLAN EDECEKLER"

Savaşı desteklemeyenleri vatan haini ilan edecekler. Elinizi vicdanınıza koyun ve Allah rızası için doğruyu söyleyin, hakikat bu değil mi? Bu basit ve hazin denklemi çözmek çok mu zor?

"SAVAŞA HAYIR"

'Türk'ü Kürt'e, Kürt'ü Türk'e kurban etmeyeceğiz, kirli savaş politikalarına teslim olmayacağız, el ele verip büyük bir barış, kardeşlik, huzur, refah toplumu olacağız, Yaşasın Barış' demek çok mu zor? Bakın bunca haksızlığa ve zulme rağmen biz söylüyoruz; korkmayın, siz de söyleyin: Savaşa hayır."