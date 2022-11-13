Demirtaş'tan İstiklal Caddesi'ndeki patlama hakkında açıklama: Kim hangi amaçla yaparsa yapsın, sivilleri hedef alan her saldırı terördür - Son Dakika
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Demirtaş'tan İstiklal Caddesi'ndeki patlama hakkında açıklama: Kim hangi amaçla yaparsa yapsın, sivilleri hedef alan her saldırı terördür

13.11.2022 22:36

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İstiklal Caddesi'nde yaşanan bombalı saldırı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Demirtaş, "Kim hangi amaçla ya da gerekçeyle yapmış olursa olsun, sivilleri hedef alan her saldırı hukuken, siyaseten, ahlaken ve vicdanen terördür. Asla kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da saat 16:20'de Taksim İstiklal Caddesi üzerinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Ölü ve yaralıların olduğu olayla ilgili terör şüphesi devam ederken, bankta 40-45 dakika oturan bir kadının çantayla bombaya bıraktığı üzerinde duruluyor.

DEMİRTAŞTAN TAZİYE MESAJI

Patlama sonrası siyasi partiler ve isimlerden peş peşe taziye mesajları yayınlandı. Bu isimlerden biri de Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş oldu.

"ASLA KABUL ETMİYORUZ"

Sosyal medya hesabı aracılığıyla açıklamada bulunan Demirtaş, "Kim hangi amaçla ya da gerekçeyle yapmis olursa olsun, sivilleri hedef alan her saldırı hukuken, siyaseten, ahlaken ve vicdanen terördür. Asla kabul etmiyoruz." dedi.

"LANETLİYORUM"

Sözlerini sürdüren Demirtaş, "İstiklâl Caddesi'nde masum sivilleri açıkça hedef alan terör eylemini de lanetliyorum. Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Selahattin Demirtaş, Politika, Güncel, Son Dakika

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