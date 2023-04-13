Eski HDP'li Ayhan Bilgen'den çok konuşulacak iddia: Yeşil Sol Parti seçime sokulmayacak - Son Dakika
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Eski HDP'li Ayhan Bilgen'den çok konuşulacak iddia: Yeşil Sol Parti seçime sokulmayacak

13.04.2023 16:28

Eski HDP sözcüsü Ayhan Bilgen'den dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. Bilgen, "YSK, 'HDP'nin devamı' diyerek Yeşil Sol Parti'nin seçimlere giremeyeceğine karar verecek" ifadelerini kullandı.

Eski HDP sözcüsü ve SES Parti Genel Başkanı Ayhan Bilgen, Yüksek Seçim Kurulu'nun Yeşil Sol Parti'yi, "HDP'nin devamı sayarak" seçimlere girmesini yasaklayabileceğini ileri sürdü.

3 KRİZ SIRALADI

Twitter hesabından 3 krizin Türkiye'yi beklediğini söyleyen Bilgen, şunları yazdı: "Nur topu gibi 3 kriz bizi bekliyor,

  1. HDP kapatılırsa Siyasi Partiler Kanunu 96 ile 'devamı' sayılarak YSP'nin seçime sokulmaması
  2. Oy sayımında seçim günü yaşanabilecek kaos ve provokasyonlar
  3. Meclis'le Cumhurbaşkanı farklı ittifaklardan olursa yönetim krizi

Kriz yönetimi hepimizin büyük sınavı."

İşte Bilgen'in o paylaşımı;

Eski HDP'li Ayhan Bilgen'den bomba iddia: Yeşil Sol Parti seçime sokulmayacak

HDP TABANINDAN BİLGEN'E TEPKİ

Ayhan Bilgen'in bu çıkışı, eski partisi HDP'yi ve HDP tabanını rahatsız etti. Bilgen, Yeşil Sol Parti için Yüksek Seçim Kurulu'na yol göstermekle suçlandı. Bilgen, 2014 ile 2021 arasında etkin görev aldığı HDP'de eş genel başkan yardımcısı, sözcü ve merkez yürütme kurulu üyesi olarak görev üstlenmiş, iki dönem milletvekilliği yapmıştı.

96. MADDENİN İÇERİĞİ

Bilgen'in bahsettiği Siyasi Partiler Kanunu'nun (SPK) 96. maddesi şöyle: "Anayasa Mahkemesince temelli kapatılan veya siyasi parti siciline kayıtlı bulunan siyasi partilerin isimleri, amblemleri, rumuzları, rozetleri ve benzeri işaretleri aynen veya iltibasa mahal verecek şekilde başka bir siyasi partice kullanılmayacağı gibi, daha önce kurulmuş Türk devletlerine ait topluma mal olmuş bayrak, amblem ve flamalar da siyasi partilerce kullanılmaz."

HDP RİSK ALMADI

Bu maddede 2012'de, yani HDP'den de önce kurulan YSP'nin kapatılmasına dayanak olabilecek herhangi bir düzenleme bulunmuyor. Kapatma davası açılan HDP, 14 Mayıs'taki seçim öncesi kapanması halinde risk almamak için Yeşil Sol Parti listesiyle sandığa gidiyor.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Yaşam Eski HDP'li Ayhan Bilgen'den çok konuşulacak iddia: Yeşil Sol Parti seçime sokulmayacak - Son Dakika


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