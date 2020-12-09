Eski HDP'li belediye başkanı Betül Yaşar "silahlı terör örgütü üyeliği"nden yargılanacak - Son Dakika

Eski HDP'li belediye başkanı Betül Yaşar "silahlı terör örgütü üyeliği"nden yargılanacak

09.12.2020 11:23
Eski HDP'li belediye başkanı Betül Yaşar

Ağrı'da terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından dava açılan HDP'li eski Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar'ın bazı terörist yakınlarını belediyede işe aldığı, partisinden olmayanları...

Ağrı'da terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından dava açılan HDP'li eski Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar'ın bazı terörist yakınlarını belediyede işe aldığı, partisinden olmayanları da işten çıkardığı iddianameye yansıdı.

Eski Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütünün propagandasını yapma" suçundan Ağrı Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanıp Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Yaşar'ın terör örgütü PKK/KCK lehine sloganlar atılıp basın açıklaması yapılan bazı eylemlere katıldığı belirtildi.

Betül Yaşar'ın, 31 Temmuz 2015'te Ağrı merkezinde PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürütürken silahları ile ölü ele geçirilen iki terör örgütü mensubunun kardeşi olduğu belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Şahsın 21 Mart 2019 tarihinde Diyadin Belediye Başkanı olarak göreve başladıktan sonra Diyadin Belediyesine 2019 yılında 3 şahsın, 2020 yılında ise 8 şahsın işe alındığı ve halen Diyadin Belediyesinde göreve devam ettikleri, bu şahıslar arasında PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürütürken etkisiz hale gelmiş, yahut halen örgüt içerisinde faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarının yakınlarının ve PKK/KCK terör örgütü ile alakalı adli işlem görmüş şahıslar ve yakınlarının bulunduğu yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine bahse konu şahıslar ile alakalı araştırma yapılmıştır."

İddianamede, araştırmalar sonucu "Değer ailesi" adı altında yakınları terör örgütünün dağ kadrosunda bulunan birçok kişinin belediye bünyesinde işe alındığının anlaşıldığı belirtildi.

Yaşar döneminde işe alınanlarla ilgili detaylı bilgilere yer verilen iddianamede, "Şüpheli Betül Yaşar'ın görev yaptığı Diyadin Belediyesindeki aramalarda Yaşar'ın göreve başladığı dönem sonrasında aralarında yukarıda bilgileri belirtilen şahısların da yer aldığı 3'ü sözleşmeli, 8'i ise Diyadin Belediyesi Limited Şirketi kadrosunda olmak üzere 11 şahsın Diyadin Belediyesi bünyesinde göreve başladıkları ve şahıslara ait özlük dosyalarının bulunduğu anlaşılarak dosyalara, üzerinde gerekli incelemeler yapılabilmesi amacıyla el konulmuştur." denildi.

Belediye araçlarının bakımları teröristin babası ile amcasına yaptırılmış

İddianamede, Diyadin Belediye Başkanlığı binasındaki aramalarda Yaşar'ın göreve başladığı dönem sonrasına ait belediye araçlarının araç bakım giderleriyle alakalı doğrudan alım giderlerinin bulunduğu 2019 yılına ait 14, 2020 yılına ait 12 mavi dosyanın incelendiği aktarıldı.

Yaşar'ın belediye başkanlığı döneminde ilçede yedek parça ve bakım onarım işi yapan bir kişiye belli aralıklarla toplam 188 bin 650 lira, başka bir kişiye ise 17 bin 784 lira ödendiği belirtilen iddianamede, bu kişilerden birinin Doğubayazıt ilçesinde 2017'de güvenlik güçleriyle girilen çatışmada etkisiz hale getirilen bir teröristin babası olduğu ve terör örgütüyle ilgili işlem gördüğü, diğerinin ise aynı örgüt mensubunun amcası olduğu kaydedildi.

"Ben emirlerimi yüksek yerden alırım"

Yaşar'ın belediyeye 2016 yılında yapılan görevlendirme sonrası işe alınanları ya da partisinden olmayanları da işten çıkardığına işaret edilen iddianamede, Yaşar döneminde işten çıkarılan bazı personelin tanık olarak ifadelerine de yer verildi.

Tanıklardan biri, ifadesinde, neden işten çıkartıldığını sorduğu Yaşar'dan "Siz ajansınız, devletçilerle işimiz olmaz. Çıkın gidin buradan, burada çalışmayın. Benim verdiğim çıkışları kimse sorgulayamaz. Ben emirlerimi yüksek yerden alırım." yanıtını aldığını öne sürdü.

İddianamede, Betül Yaşar'ın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan da 3 yıl 9 aydan 6 yıl 3 aya kadar hapsi talep edildi.

Terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Betül Yaşar, 13 Temmuz 2020'de gözaltına alınıp bir gün sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, 9 Eylül 2020'de tahliye edilmişti.

Halkların Demokratik Partisi, Betül Yaşar, Diyadin, Terör, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski HDP'li belediye başkanı Betül Yaşar 'silahlı terör örgütü üyeliği'nden yargılanacak - Son Dakika


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