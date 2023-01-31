Eski HDP'li vekil sobadan sızan gazdan zehirlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Eski HDP'li vekil sobadan sızan gazdan zehirlendi

31.01.2023 13:09
Eski HDP'li vekil sobadan sızan gazdan zehirlendi

MARDİN'in Midyat ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen eski HDP Milletvekili Mehmet Ali Aslan, hastanede tedaviye alındı.

MARDİN'in Midyat ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen eski HDP Milletvekili Mehmet Ali Aslan, hastanede tedaviye alındı. Aslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

HDP'den 25'inci dönem Mardin ve 26'ncı dönem Batman milletvekilliği yapan Mehmet Ali Aslan, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Aslan'ın kendi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milletvekilimiz Mehmet Ali Aslan, soba zehirlenmesi sonucu Midyat Devlet Hastanesi Acil bölümüne kaldırılmıştır. Şu anda gerekli müdahaleler yapılıyor. Dua ediniz" denildi.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Eski HDP'li vekil Mehmet Ali Aslan sobadan sızan gazdan zehirlendi Eski HDP'li vekil Mehmet Ali Aslan sobadan sızan gazdan zehirlendi AK Parti'li Aydemir, altılı masanın ortak politikalar metnini eleştirdi AK Parti'li Aydemir, altılı masanın ortak politikalar metnini eleştirdi

Halkların Demokratik Partisi, Mehmet Ali Aslan, Milletvekili, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski HDP'li vekil sobadan sızan gazdan zehirlendi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:49 Bayern Münih'ten önemli hamle! Manchester City'nin yıldızı Joao Cancelo'ya formayı giydirdi
15:44 Son Dakika! Sanayici ve büyük tüketicilere müjde! Şubat ayında doğal gaza yüzde 16, elektrikte yüzde 13-16 arası indirim olacak
15:39 Kimse nedenini açıklayamıyor! Bu şehirde her 5 kadından biri ikiz doğuruyor
15:36 "Ali Koç, Hasan Can Kaya'ya katılsın" diyen Bışar Özbey'e tepkiler çığ gibi: Utanmaz
15:19 Bilim dünyasını çaresiz bırakan gizem! Bu şehirde neredeyse her kadın ikiz bebek doğuruyor
15:15 "Ali Koç, Hasan Can Kaya'ya katılsın" diyen yorumcu Bışar Özbey sonrasında söyledikleriyle sınırı aştı
15:13 Manchester City'nin yıldızı Joao Cancelo resmen Bayern Münih'te
15:09 Son Dakika! Sanayici ve büyük tüketicilere şubat ayında doğal gaza yüzde 16, elektrikte yüzde 13-16 arası indirim olacak
15:03 Lale Manço Ahıskalı, Barış Manço'nun vasiyetini açıkladı: 2023 şarkısını sahnede söylemek istiyordu, hologramla yapacağız
15:00 Ali Babacan: Avrupa, 6'lı Masa'nın seçim beyannamesine bakıp Türkiye'ye 'Aferin' diyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2023 15:55:00. #1.13#
SON DAKİKA: Eski HDP'li vekil sobadan sızan gazdan zehirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement