Son Dakika Haberleri: Eski HDP lideri Demirtaş'ın serbest bırakılması için başvuru
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Eski HDP lideri Demirtaş'ın serbest bırakılması için başvuru

1 saat önce

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatları, müvekkillerinin serbest bırakılması için mahkemeye başvurdu. Reuters'a konuşan HDP kaynakları, geçtiğimiz hafta Demirtaş'a verilen tahliye kararına yapılan itirazın reddedilmesi üzerine bu adım atıldı.

Eski HDP lideri Demirtaş'ın serbest bırakılması için başvuru, System.String[]

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatları, müvekkillerinin serbest bırakılması için mahkemeye başvurdu.


Reuters'a konuşan HDP kaynakları, geçtiğimiz hafta Demirtaş'a verilen tahliye kararına yapılan itirazın reddedilmesi üzerine bu adımın atıldığını açıkladı.

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Halkların Demokratik Partisi, Selahattin Demirtaş, Reuters, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:00 
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