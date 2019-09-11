Eski HDP lideri Demirtaş'ın serbest bırakılması için başvuru
1 saat önce
Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatları, müvekkillerinin serbest bırakılması için mahkemeye başvurdu. Reuters'a konuşan HDP kaynakları, geçtiğimiz hafta Demirtaş'a verilen tahliye kararına yapılan itirazın reddedilmesi üzerine bu adım atıldı.
Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatları, müvekkillerinin serbest bırakılması için mahkemeye başvurdu.
Reuters'a konuşan HDP kaynakları, geçtiğimiz hafta Demirtaş'a verilen tahliye kararına yapılan itirazın reddedilmesi üzerine bu adımın atıldığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:00
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