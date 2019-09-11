Eski HDP lideri Demirtaş'ın serbest bırakılması için başvuru

Reuters 'a konuşan HDP kaynakları, geçtiğimiz hafta Demirtaş'a verilen tahliye kararına yapılan itirazın reddedilmesi üzerine bu adımın atıldığını açıkladı.

Halkların Demokratik Partisi 'nin (HDP) eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş 'ın avukatları, müvekkillerinin serbest bırakılması için mahkemeye başvurdu.

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