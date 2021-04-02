Eski HDP milletvekili Gergerlioğlu gözaltına alındı - Son Dakika

Eski HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, hakkında kesinleşen hapis cezası sebebiyle Ankara'da gözaltına alındı.

Eski HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, hakkında kesinleşen hapis cezası sebebiyle Ankara'da gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Gergerlioğlu'nun, kendisine yapılan çağrıyı almış olmasına rağmen 10 günlük yasal süre içinde gelmemesi üzerine gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, "Yargıtay onayından geçmek suretiyle hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve hükmün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda okunmasıyla Anayasanın 84/2. Maddesi gereğince milletvekilliği düşen Ömer Faruk Gergerlioğlu, 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı hakkında Kanunun 19/1 Maddesi gereğince kendisine yapılan çağrıyı tebliğ almış olmasına rağmen 10 günlük yasal süre çerisinde gelmemesi üzerine yasal zorunluluk olarak hakkında yakalama emri çıkarılmış, çıkarılan yakalama emrine istinaden de 2 Nisan 2021 günü ikametinde yakalanmıştır. Hükümlünün, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda ceza infaz kurumuna sevk işlemleri devam etmektedir" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)