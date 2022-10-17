HDP'li Güven, 21 Aralık 2020'de Diyarbakır'da yargılandığı terör davasında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve iki kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 22 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edilmiş, gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Eski HDP Milletvekili Güven'e 'terör örgütü propagandası' suçundan 11 yıl 7 ay hapis cezası - Son Dakika

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