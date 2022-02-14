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Eski HDP milletvekili Irgat hakkında "örgüt propagandası" davası açıldı - Son Dakika

Eski HDP milletvekili Irgat hakkında "örgüt propagandası" davası açıldı

14.02.2022 18:02
Eski HDP milletvekili Irgat hakkında "örgüt propagandası" davası açıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HDP milletvekili Mizgin Irgat hakkında "terör örgütü propagandası" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HDP milletvekili Mizgin Irgat hakkında "terör örgütü propagandası" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Terör Suçlarını Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede şüphelinin, Ankara'da terör örgütü PKK'ya müzahir kişilerle irtibatlı olduğu öne sürüldü.

Şüphelinin, örgütün güdümünde faaliyet gösteren siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği legal, illegal bazı toplantı, etkinlik ve eylemlere katıldığı belirtilen iddianamede, Irgat'ın bu doğrultuda Çankaya'daki Sakarya Caddesi'nde HPD binası önünde "Beyaz Bayrak İnisiyatifi" altında toplanan kişilerle bir araya geldiği vurgulandı.

Söz konusu etkinlikte terör örgütü PKK'yı övücü marşlar söylendiği belirtilen iddianamede, şüphelinin burada bir konuşma yaptığı bildirildi ve konuşmadan ifadelere yer verildi.

İddianamede, şüpheli Mizgin Irgat'ın bu konuşmada örgüt propagandası kapsamında söylemlerde bulunduğu ifade edilerek şüpheli hakkında "terör örgütü propagandası" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame kabul edildi.

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Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Mizgin Irgat, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski HDP milletvekili Irgat hakkında 'örgüt propagandası' davası açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski HDP milletvekili Irgat hakkında "örgüt propagandası" davası açıldı - Son Dakika
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