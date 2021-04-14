Eski HDP Milletvekili Tuma Çelik'in beraat kararı istinaf mahkemesine gidiyor - Son Dakika

Eski HDP Milletvekili Tuma Çelik'in cinsel istismarına uğradığını iddia eden kadının avukatı, mahkemenin Çelik için verdiği beraat kararına isyan ederek, kararı istinaf mahkemesine götüreceklerini belirtti.

Yerel seçim çalışmaları sırasında bir dernekte tanıştığı kadına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ve nitelikli cinsel saldırı suçundan yargılanan Tuma Çelik ile ilgili davada mahkemenin verdiği beraat kararına istismara uğrayan kadının avukatı tepki gösterdi. Avukat Adile Gürbüz soysal medya hesabından, "3 çocuklu evli mağdurun tecavüzden sonra 11 ay Tuma Çelik'e karşı mücadelesini, sanıkla tanıklarının birbirini yalanlayan beyanlarını, DNA'yı, mesajlaşmaları ve onlarca delili yetersiz gören mahkeme 'delil yetersizliğinden beraat' verdi. Karar hukuka aykırıdır, istinaf edeceğiz" paylaşımında bulundu. - ANKARA