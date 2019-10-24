Eski HDP Milletvekili Turgut Öker ifade verdi

Eski HDP İstanbul Milletvekili Turgut Öker, hakkında "cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine hakaret" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesinin alınmasının ardından, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, çeşitli tarihlerde sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar nedeniyle Turgut Öker hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine hakaret" suçlarından soruşturma açtı.

Soruşturma kapsamında savcılık Öker'i ifadesinin alınması amacıyla adliyeye çağırdı.

Bu kapsamda Anadolu Adalet Sarayına avukatlarıyla gelen Öker, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

Öker'in ifadesinde, emniyet araştırmasında geçen Twitter hesabının kendisine ait olduğunu belirterek, "Ancak bu hesabı ben tek başıma kullanmıyorum. Ben halen Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu onursal başkanıyım. Bu Twitter hesabımı da kurum adına kullanıyorum. Benden başka konfederasyonda görevli arkadaşlarım da kullanmaktadır. Söz konusu paylaşımları bu arkadaşlar yapmış olabilir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi.

Savcılık, Öker'i ifadesinin alınmasının ardından "Cumhurbaşkanına hakaret" ve kamu görevlisine hakaret" suçlarından adli kontrol altına alınması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, Öker'in yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.