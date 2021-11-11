Son dakika... ESKİ HDP MİLLETVEKİLİ YILDIRIM'A TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN TUTUKLAMA - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı'ndan EYT açıklaması! Düzenlemede emeklilik için kritik bir şart olacak

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı 'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 Kasım'da, 25'inci ve 26'ncı dönem HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ı evine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Yıldırım, İl Jandarma Komutanlığı'nda yapılan sorgulama sonrası adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Yıldırım, 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz

EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz