Eski hentbolcu Uğur Kılıç, THF başkanlığına adaylığını açıkladı - Son Dakika

Eski hentbolcu Uğur Kılıç, THF başkanlığına adaylığını açıkladı

Eski sporcu Uğur Kılıç, bu yıl yapılması planlanan Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) başkanlık seçiminde aday olacağını açıkladı.

Eski sporcu Uğur Kılıç, bu yıl yapılması planlanan Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) başkanlık seçiminde aday olacağını açıkladı.

Son Dakika: İsrail'in yeni cumhurbaşkanı eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog oldu
İstanbul'dan fotoğraf paylaşan Edin Dzeko, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarında heyecan yarattı
Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı

THF'de 2014-2016 yıllarında yönetim kurulu üyeliği de yapan Kılıç, adaylığını İstanbul Beyoğlu'nda bulunun bir otelde düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu.

Spor aşığı bir ailede büyüdüğünü söyleyen Kılıç, "Hentbolla tanışmamla birlikte 18 yıllık sporculuk kariyerine başlamış oldum. Hentbol bana her zaman çok ama çok değer kattı. Düşmenin ne kadar normal, ayağa kalkmanın ne kadar değerli olduğu, birlik olmanın, birlikte sevinmenin, birlikte üzülmenin yani takım olmanın ne demek olduğunu bu sihirli top sayesinde öğrendim. ve bu sihirli toptan hiç vazgeçmedim. Sporculuk kariyerimi sonlandırdıktan sonra Hentbol Magazin dergisinde sekiz yıl boyuncu 72 sayı yayınladım. Sonrasında da iki yıl federasyon yönetim kurulu üyeliği yaptım. Bu üyelik süresince hentbolun ihtiyaçlarını, sorunlarını gözlemleme şansım oldu." ifadelerini kullandı.

Kılıç, toplantıda yaptığı sunumla hedeflerini ve projelerini anlattı.

Türkiye Hentbol Federasyonu, Uğur Kılıç, Beyoğlu, Hentbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 13:14 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Eski hentbolcu Uğur Kılıç, THF başkanlığına adaylığını açıkladı - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

13:03 Son Dakika: İsrail'in yeni cumhurbaşkanı eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog oldu 12:55 İstanbul'dan fotoğraf paylaşan Edin Dzeko, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarında heyecan yarattı 12:45 Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı 12:41 Feci kazada ayağı koptu! Kanlar içindeki gence kimse acı gerçeği söyleyemedi 12:28 Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı 12:19 Beşiktaş, Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmaya çok yakın! Fenerbahçe onay verirse, imzalar atılıyor 12:13 Karısını, çocuklarının gözü önünde kızgın yağ ve kaynar su ile haşladı 12:09 İhracatta yeni rekor! En yüksek ikinci mayıs ayı rakamı geldi 11:58 Mayıs ayında Acun Ilıcalı rakiplerine büyük fark attı! İşte en çok haber olan ünlüler 11:57 Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi 11:43 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi! Yol kontrolü yapan time İran'dan roket atıldı 11:42 İran'ın en büyük savaş gemisi battı 11:23 Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor 11:12 Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu 11:07 Muğla'da et yiyen örümcek paniğe neden oldu! 1 metre zıplayarak insanlara saldırıyor, ısırdığı yeri çürütüyor
Son Dakika: İsrail'in yeni cumhurbaşkanı eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog oldu
13:03
İstanbul'dan fotoğraf paylaşan Edin Dzeko, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarında heyecan yarattı
12:55
Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı
12:45
Feci kazada ayağı koptu! Kanlar içindeki gence kimse acı gerçeği söyleyemedi
12:41
Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı
12:28
Beşiktaş, Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmaya çok yakın! Fenerbahçe onay verirse, imzalar atılıyor
12:19
Karısını, çocuklarının gözü önünde kızgın yağ ve kaynar su ile haşladı
12:13
İhracatta yeni rekor! En yüksek ikinci mayıs ayı rakamı geldi
12:09
Mayıs ayında Acun Ilıcalı rakiplerine büyük fark attı! İşte en çok haber olan ünlüler
11:58
Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi
11:57
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 13:24:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski hentbolcu Uğur Kılıç, THF başkanlığına adaylığını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]