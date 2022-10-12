Eski Hırvatistan Başbakanı Sanader, "savaş vurgunculuğundan" suçsuz bulundu

Hırvatistan'ın eski başbakanlarından İvo Sanader, 1991-1995'teki Hırvatistan Savaşı'nda, hakkında savaş vurgunculuğu yaptığı iddiasıyla açılan davada suçsuz bulundu.

Zagreb Bölge Mahkemesince yapılan açıklamada, 2020'de görevini kötüye kullanmak ve yolsuzluk suçlarından 8 yıl hapse çarptırılan ve halihazırda mahkum olan Sanader'in, 1991-1995'teki Hırvatistan Savaşı'nda, ülkedeki Avusturya bankası Hypo Alpe Adria'dan 470 bin avro "savaş vurgunu" yaptığına yönelik suçlamalardan aklandığı belirtildi.

Sanader 8 yıl hapse mahkum edilmişti

Sanader, görevini kötüye kullanmak ve yolsuzluk yapmak suçlarından, 2020'de 8 yıl hapse mahkum edilmişti.

Hırvatistan Yüksek Mahkemesinin 2013'te ilk kararı iptal etmesi üzerine 2016'da yeniden görülmeye başlanan "Fimi Media" isimli davada karar açıklanmış, ülke tarihindeki en büyük yolsuzluk davalarından biri olan davada, eski Başbakan Sanader 8 yıl hapse mahkum edilmiş ve o dönem genel başkanlığını yaptığı Hırvat Demokratik Birliğine (HDZ) de para cezası verilmişti.

Zagreb'deki mahkeme, HDZ'ye o dönemde kasasına giren yasa dışı kazanç nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon avro para cezası vermişti.

Bu arada, 2003-2009 döneminde başbakan olarak görev yapan Sanader, daha önce de farklı davalarda rüşvet almak, görevi kötüye kullanmak, haksız kazanç elde etmek ve yolsuzluk yapmak suçlarından hüküm giymişti.