Eski Hollanda Başbakanı Dries van Agt 'Filistin halkına karşı acımasızlıkla' suçladığı partisinden istifa etti

Eski Hollanda Başbakanı Dries van Agt, yıllarca liderliğini yaptığı hükümet ortağı Hıristiyan Demokrat Parti'nin (CDA) Filistin karşıtı politikalarına tepki göstererek, istifa ettiğini açıkladı.

Van Agt, Hollanda'nın en köklü partilerinden olan ve uzun yıllar ülke yönetiminde yer alan CDA'yı, "Filistin halkının maruz kaldığı büyük ızdıraba sırt dönmekle" suçladı.

Hollanda'da 6 yıllık adalet bakanlığı görevinin ardından 1976 yılında CDA liderliğine seçilen van Agt, 1977-1982 yılları arasında başbakanlık koltuğuna otudu. Van Agt, uzun süre liderlik yaptığı CDA'nın 50 yılı aşkın süredir üyesiydi.

Yıllarca partisini daha adil bir çizgiye getirmek için uğraştığını söyleyen 90 yaşındaki deneyimli politikacı, bu konuda başarısız olduğunu savundu.

Eski Hollanda Başbakanı, özellikle Mayıs ayında yaşanan İsrail saldırıları sırasında Filistin halkına yardım konusunda verilen çeşitli önergelere CDA'nın karşı oy kullanmasının, istifa kararında belirleyici olduğunu vurguladı.

"CDA'nın Filistin halkına karşı acımasızlığına artık dayanamadığını" söyleyen Dries van Agt, "CDA'nın hukuktan, adaletten ve baskı altındaki insanlarla dayanışmadan yana olacağına ilişkin umudumu kaybettim, artık partide, kendimi evimdeymiş gibi hissetmiyorum" dedi.

Van Agt, CDA'nın, uluslararası hukuk düzenine saygı duymayı zorunlu kılan Hollanda anayasasını da, zerre kadar umursamamakla suçladı.

Dries van Agt, aktif politikayı bıraktıktan sonra kendisini Filistin davasına adamıştı. Bu nedenle sık sık eleştirilen Hollandalı politikacı, "Ben anti-Semitist değilim. İsrail'in var olma hakkını inkar etmiyorum. Ancak bu ülke ciddi ve sıklıkla uluslararası hukuku ihlal ediyor. Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi ile İşkence Sözleşmesi'ni ihlal ediyor" görüşünü dile getiriyor.

Maliye Bakanı ve CDA lideri Wopke Hoekstra, eski lider van Agt'ın istifasını üzüntüyle karşıladığını belirterek, "Onunla olan dostluğumuza ve iyi ilişkilerimize çok değer veriyorum ve bu hiç değişmeyecek" dedi.

Hoekstra, Ortadoğu'da kalıcı barış ve Filistin'de iki devletli bir çözümden yana olduklarını söyledi.

CDA, Hollanda'da 17 Mart'ta yapılan genel seçimlerin ardından başlayan koalisyon görüşmeleri nedeniyle parti içinde ciddi sıkıntılarla uğraşıyor.

Parti yönetimi, Başbakan Mark Rutte hükümetinin istifasına yol açan, çocuk yardımı skandalını ortaya çıkaran CDA Milletvekili Pieter Omtizgt'e sahip çıkmamakla suçlanıyor. Başbakan Rutte'nin, koalisyon pazarlıkları sırasında "Omtizgt'e özel önlem alınması ricasının" medyaya yansıması, CDA içinde bölünmeye yol açtı.

Seçimler sırasında, partinin en fazla tercih oyu alan üyesi Omtzigt ve ekibinin dışlandığı haberleri, kamuoyu yoklamalarına göre CDA'nın desteğinin önemli ölçüde azalmasına yol açtı.

CDA'da belediye meclisi üyeliği yapan Türkiye kökenli politikacı Ayfer Koç'la evli olan Omtzigt, vergi makamlarının çocuk yardımı konusunda özellikle göçmen kökenli ailelere ayrımcılık yaptığını ortaya çıkarmıştı.

Bunun üzerine koalisyon hükümet istifa etmek zorunda kaldı. Hollanda'da Mart ayından bu yana hükümet kurulamadı. Ülkeyi Rutte başbakanlığındaki geçici hükümet yönetiyor.