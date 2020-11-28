Eski Honduras Devlet Başkanı Zelaya, çantasında kayıt dışı para bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika

Eski Honduras Devlet Başkanı Zelaya, çantasında kayıt dışı para bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı

28.11.2020 16:41
Eski Honduras Devlet Başkanı Zelaya, çantasında kayıt dışı para bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı, System.String[]

BUENOS Honduras'ın eski Devlet Başkanı Manuel Zelaya, çantasında kayıt dışı 18 bin dolar bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

BUENOS Honduras'ın eski Devlet Başkanı Manuel Zelaya, çantasında kayıt dışı 18 bin dolar bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Honduras basınında çıkan habere göre, Zelaya, dün akşam saatlerinde Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'daki Uluslararası Toncontin Havalimanı'nda çantasında kayıt dışı 18 bin dolarla yakalandı.

Önce ABD'nin Houston şehrine, ardından da Meksika'da bir seminere katılmak üzere havalimanına gelen Zelaya, gözaltına alınmasının ardından çantasında bulunan paraların kendisine ait olmadığını savundu.

Yaklaşık 8 saat gözaltında tutulan Zelaya, daha sonra serbest bırakıldı.

Zelaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Toncontin Havalimanında haksız bir şekilde gözaltına alındım. Sebebi, bana ait olmayan içinde 18 bin dolar olan bir çanta." ifadelerini kullandı.

Zelaya, gözaltına alındığı sırada para saydığı görüntülerin sosyal medyada ve basında yer almasına ilişkin "Benim olmamasına rağmen paraları tek tek saymamı istediler ve çantanın bana ait olduğunu kanıt göstererek paraları saymayı reddettiler. Bu video açık bir şekilde kesilmiş ve düzenlenmiş." paylaşımında bulundu.

Ülke dışına yalnızca 10 bin dolar çıkarılmasına izin verilen Honduras'ta olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Ülkesinde Mel Zelaya olarak da bilinen Manuel Zelaya, Honduras'ın demokratik tarihinde 7. devlet başkanlığı görevini yürütmüş, 28 Haziran 2009'da askeri darbeyle görevinden alınarak sürgüne gönderilmişti.

Manuel Zelaya, Tegucigalpa, Honduras, Meksika, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski Honduras Devlet Başkanı Zelaya, çantasında kayıt dışı para bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika


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