Eski Hong Kong Baş Sekreteri Lee, baş yönetici seçimi için adaylık başvurusunu yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Eski Hong Kong Baş Sekreteri Lee, baş yönetici seçimi için adaylık başvurusunu yaptı

13.04.2022 17:20
Eski Hong Kong Baş Sekreteri Lee, baş yönetici seçimi için adaylık başvurusunu yaptı

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nin eski Baş Sekreteri John Lee Ka-chiu, 8 Mayıs'ta yapılacak baş yönetici seçimi için adaylığa resmen başvurdu.

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nin eski Baş Sekreteri John Lee Ka-chiu, 8 Mayıs'ta yapılacak baş yönetici seçimi için adaylığa resmen başvurdu.

Aday olabilmek için baş yöneticiyi seçmekle görevli 1500 kişilik Seçim Komitesinin en az 188 üyesinin desteğini alması gereken Lee, başvurusunu 786 üyenin imzasıyla sundu.

Seçimler için adaylık sürecini başlatan ilk siyasetçi olan Lee'nin çok sayıda komite üyesinin desteğini alarak zeminini güçlendirmeye çalıştığı değerlendirmesi yapılıyor.

Hong Kong kanunlarına göre bir kişinin aday olabilmesi için, Seçim Komitesini oluşturan 5 sektörden; sanayi, ticaret ve finans; meslek grupları; çalışma, sosyal hizmetler ve din örgütleri; Yasama Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri ile Çin Halk Kongresi ve Halk Danışma Konferansının Hong Konglu temsilcilerinden en az 15'er üyenin desteğini sağlaması gerekiyor.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, 4 Nisan'da, gelecek seçimlerde ikinci dönem için aday olmayacağını açıklamıştı.

Eski Baş Sekreter Lee, 6 Nisan'da istifasını sunmuş, istifanın kabul edilmesi halinde baş yöneticiliğe aday olacağını açıklamıştı.

Yerel basındaki haberlere göre karar, Çin'in Hong Kong'daki irtibat ofisinden bir yetkilinin üst düzey yerel siyasetçilere merkezi hükümetin liderlik yarışında destekleyeceği tek adayın Lee olacağını söylemesinin ardından gelmişti.

Hong Kong'da 8 Mayıs'ta yapılacak baş yönetici seçimi için adaylık süreci 3 Nisan'da başladı. Adaylar, yarına kadar başvuruda bulunabilecek.

Lee, ABD'nin yaptırım uyguladığı isimler arasında

Baş Yönetici Carrie Lam gibi merkezi hükümete yakın çizgideki bir siyasetçi olarak bilinen Lee, yerel hükümette en yetkili ikinci konum olan Baş Sekreter görevine Çin Devlet Konseyi tarafından, Carrie Lam'ın tavsiyesiyle 25 Haziran 2021'de atanmıştı.

Daha önce İç Güvenlik Sekreteri olan polis kökenli Lee'nin, 2019'da suçluların iadesi yasa tasarısına karşı başlayan hükümet karşıtı protesto hareketinin bastırılmasında ve 2020'de kabul edilen Ulusal Güvenlik Yasası ile muhaliflere karşı yürütülen soruşturmalardaki rolü nedeniyle ödüllendirildiği yorumları yapılmıştı.

Lee ve Carrie Lam, ABD'nin, muhalefete yönelik baskılar nedeniyle yaptırım uyguladığı Hong Konglu yetkililer arasında yer alıyor.

Hong Kong'un statüsü

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesi" ile uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti.

İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a 2047'ye kadar basın, ifade, toplanma, inanç ve serbest akademik çalışma gibi özgürlükleri ile bağımsız idari ve hukuki yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Hong Kong, Çin'e bağlı olmasına rağmen kendisine ait para birimi, dil, hukuk sistemi ve kimlik kullanıyor. Özerk yapılı bölgenin sadece savunma ve dış politika gibi konularda Pekin'e bağlı olduğu bu yönetim modeli, "bir ülke, iki sistem" olarak adlandırılıyor.

Pekin yönetimi, son yıllarda Ulusal Güvenlik Yasası gibi yasal değişikliklerle bölgenin özerk yönetim yapısını aşındırdığına yönelik eleştirilere hedef oluyor.

YORUMLAR
500
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Nisan, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski Hong Kong Baş Sekreteri Lee, baş yönetici seçimi için adaylık başvurusunu yaptı - Son Dakika


Son Dakika
17:12 Gaziantep'te belediye pazara tezgah açtı! Fiyatları gören koştu
17:11 Eko İklim Zirvesi'nde rekora imza atıldı
16:50 Eski sevgilisi için "Elimi ağzımı bantlayıp evi ateşe verdi'' demişti! İftira attığı anlaşılan kadın akıl hastanesine yatırıldı
16:46 Fransa Ligi'nde efsane oldular! Abdülkadir ve Beşiktaş'ın yıldızı takım arkadaşı oluyor
16:17 Uzmanlar uyardı: Güneş fırtınası perşembe günü Dünya'yı vuracak
16:09 Kümede kalma ihtimali zorlaşan Göztepe'de ayrılıklar yaşanıyor! Ndiaye'nin ardından Obinna Nwobodo da yollarını ayırdı
16:02 Yasmin Erbil, sosyal medyayı salladı! "Yaz kızıyım" sözleriyle bikinili fotoğrafını paylaştı
15:52 Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na kapatma davası açıldı! Derneğe destek yağdı
15:50 Kenan Çoban oğluyla fotoğrafını paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aynı babası
15:50 Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde! En az 2 bin 500 TL istiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 17:35:16. #1.12#
SON DAKİKA: Eski Hong Kong Baş Sekreteri Lee, baş yönetici seçimi için adaylık başvurusunu yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement