Son Dakika Haberleri: Eski HSYK 1. Daire Başkanı Okur'a 10 yıl hapis cezası
Son Dakika 3. Sayfa Eski HSYK 1. Daire Başkanı Okur'a 10 yıl hapis cezası - Son Dakika

Eski HSYK 1. Daire Başkanı Okur'a 10 yıl hapis cezası

6 saat önce

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'a FETÖ yöneticiliği suçundan 10 yıl hapis cezası verdi.

Eski HSYK 1. Daire Başkanı Okur'a 10 yıl hapis cezası, System.String[]

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'a FETÖ yöneticiliği suçundan 10 yıl hapis cezası verdi.


FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından tutuklanan ve hakkında FETÖ'den dava açılan eski HSYK 1. Daire Başkanı Okur'un yargılandığı davaya devam edildi. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya Okur, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Dün esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan Okur, bu savunmasını tekrarladığını beyan ederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu. Daha sonra karar açıklanmak üzere duruşmaya ara verildi.


Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Maruf Alikanoğlu, aranın tamamlanmasının ardından Okur hakkındaki kararı açıkladı. Buna göre Okur'a "örgüt yöneticiliği" suçundan 12 yıl hapis cezası verildi. Cezada arttırıma giden daire, cezayı 18 yıla çıkardı. Okur'un etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmasına hükmeden daire, cezayı 12 yıla indirdi. Son olarak iyi hal indirimi yapan daire, 10 yıl hapis cezası vererek Okur'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Hükmün oy çokluğuyla alındığı belirtildi. - ANKARA

Ceza Dairesi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


11 yıldır aranıyor... Bulana 100 bin dolar ödül
Bedensel engelli adamı bıçaklayarak öldüren katil zanlısı, aldığı cezayı duyunca bayıldı FETÖ'nün Gümüşhane il imamı tutuklandı 11 yıl önce kaybolan iş adamını bulana 100 bin dolar ödül verilecek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 22:49:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski HSYK 1. Daire Başkanı Okur'a 10 yıl hapis cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]