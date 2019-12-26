Eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak FETÖ... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak FETÖ... - Son Dakika

Eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak FETÖ...

6 saat önce

Eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak FETÖ üyeliğinden 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak FETÖ..., System.String[]

Eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak FETÖ üyeliğinden 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. - ANKARA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (1)
  • İSMAİL: DARBE PLANLAMANIN VE YAPMAYA KALISMANIN VATANA IHANETIN PISMANLIGIMI OLUR ,BUNLARIN HEPSINE AGIRLASTIRILMIS MUEBBET VERILSIN Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


Son Dakika

Pompalı tüfekle bastığı birahanede kadın garsonu öldüren zanlı cezaevinde intihar etti
İstanbul'da silahlı saldırganlar 250 bin euro'yu gasp etti Temizlik işçisi, bütün birikimini telefon dolandırıcılarına kaptırdı Seyir halindeyken alev alan çimento tankeri yandı

Son Dakika Haberleri
21:57 Afganistan'da Taliban'ın kaçırdığı 27 barış aktivisti özgürlüğüne kavuştu - Son Dakika Haber
21:57 'İdlib'den başlayan göçmen akınından endişelenen Merkel Türkiye'ye gidecek' - Son Dakika Haber
21:57 Erdoğan'ın şahitlik yaptığı Hulisi Akar'ın oğlunun nikah töreninde, dikkatlerden kaçmayan davetiye detayı - Son Dakika Haber
21:42 Libya'nın Ankara Büyükelçisi: Sahada yeterli savaşçı var, özel eğitim ve uzmanlık lazım - Son Dakika Haber
21:32 İBB'den Bakan Kurum'a Kanal İstanbul yanıtı: Sadece katılım sağlanmıştır - Son Dakika Haber
21:32 AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Yaşar Demirel oldu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 22:06:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak FETÖ... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]