Son Dakika Haberleri: Eski HSYK İkinci Daire Başkanı Nesibe Özer, FETÖ üyeliğinden 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Son Dakika Güncel Haber

Eski HSYK İkinci Daire Başkanı Nesibe Özer, FETÖ üyeliğinden 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2 saat önce

Eski HSYK İkinci Daire Başkanı Nesibe Özer, FETÖ üyeliğinden 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski HSYK İkinci Daire Başkanı Nesibe Özer, FETÖ üyeliğinden 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı., System.String[]
Eski HSYK İkinci Daire Başkanı Nesibe Özer, FETÖ üyeliğinden 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:29 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Giyim Devi Tiffany&Tomato İcradan Satışa Çıkıyor İmamoğlu, "PKK ve FETÖ'ye gelin birlikte yönetelim" çağrısı yaptığı iddialarına videoyla yanıt verdi Kuzey Irak'taki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe Harekatı'ndan yeni görüntüler yayınlandı Gümüş fiyatları yaklaşık altı ayın en düşük seviyesine indi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 17:23:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski HSYK İkinci Daire Başkanı Nesibe Özer, FETÖ üyeliğinden 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]