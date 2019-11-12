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Eski HSYK üyesi Ahmet Berberoğlu, FETÖ üyeliğinden 12 yıl 9 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldı.
6 saat önce
Eski HSYK üyesi Ahmet Berberoğlu, FETÖ üyeliğinden 12 yıl 9 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:38 Kaynak: AA
Eski HSYK üyesi Ahmet Berberoğlu, FETÖ üyeliğinden 12 yıl 9 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldı.
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