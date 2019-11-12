Son Dakika Haberleri: Eski HSYK üyesi Ahmet Berberoğlu, FETÖ üyeliğinden 12 yıl 9 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Son Dakika Güncel Eski HSYK üyesi Ahmet Berberoğlu, FETÖ üyeliğinden 12 yıl 9 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldı. - Son Dakika

Eski HSYK üyesi Ahmet Berberoğlu, FETÖ üyeliğinden 12 yıl 9 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldı.

6 saat önce

Eski HSYK üyesi Ahmet Berberoğlu, FETÖ üyeliğinden 12 yıl 9 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Eski HSYK üyesi Ahmet Berberoğlu, FETÖ üyeliğinden 12 yıl 9 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldı., System.String[]

Eski HSYK üyesi Ahmet Berberoğlu, FETÖ üyeliğinden 12 yıl 9 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ahmet Berberoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:38 Kaynak: AA
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