Eski HSYK üyesi Köroğlu'na etkin pişmanlık indirimi - Son Dakika
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Eski HSYK üyesi Köroğlu'na etkin pişmanlık indirimi

6 saat önce

Eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesi Ömer Köroğlu'na etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Eski HSYK üyesi Köroğlu'na etkin pişmanlık indirimi, System.String[]

Eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesi Ömer Köroğlu'na etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya tutuksuz sanık Köroğlu ile avukatları katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Köroğlu, örgütle temasının üyelik olarak nitelendirilemeyeceğini öne sürdü.

Aleyhindeki tanık beyanlarını reddeden Köroğlu, mütalaada lehine olan konuların bulunmadığını savundu.

Örgüt toplantılarına katılmadığını ileri süren Köroğlu, 17-25 Aralık sürecinden sonra firari eski savcı Zekeriya Öz başta olmak üzere FETÖ üyesi hakim ve savcılarla ilgili soruşturma izni verilmesine yönelik oy kullandığını söyledi.

FETÖ'ye tepki olarak, örgütün şerrinden kaçıp 2014'te emekli olduğunu ifade eden Köroğlu, bu durumun bazı tanık beyanlarıyla da ortaya çıkarıldığını savundu.

Köroğlu, emekli olduktan sonra da örgütle hiçbir bağlantısının bulunmadığını iddia etti.

Verdiği ifadelerle örgütün etkin isimlerinin açığa çıkmasını sağladığını belirten Köroğlu, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılmasını talep etti.

Köroğlu ve sanık avukatlarının savunmalarını tamamlamaları üzerine karar için duruşmaya ara verildi.

Karar

Aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, Daire Başkanı Maruf Alikanoğlu tarafından açıklandı.

Ömer Köroğlu'na FETÖ üyeliğinden Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince 6 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddesi uyarınca cezayı 9 yıla çıkardı.

Sanığın FETÖ üyeliğinden yargılanan eski yüksek yargı üyeleriyle ilgili verdiği bilgiler dikkate alınarak, cezada TCK'nin etkin pişmanlığa yönelik 221/4. maddesindeki hüküm gereğince 3/4 oranında indirim yapıldı ve ceza 2 yıl 3 ay hapse çevrildi.

Köroğlu'nun duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirimi de uygulayan heyet, cezayı 1 yıl 10 ay 15 güne indirdi.

Mahkeme heyeti, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231. maddesi gereğince sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Sanık Köroğlu, kararın kesinleşmesinin ardından 5 yıl boyunca kasıtlı bir suça karışmazsa hakkındaki hüküm düşecek.

Sanık hakkındaki adli kontrol tedbirleri de kaldırıldı.

Köroğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:34 Kaynak: AA
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