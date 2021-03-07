DENİZLİ Eski hükümlü 18 bin lira hibeyle kurduğu tesiste solucan gübresi üretiyor - Son Dakika

DENİZLİ Eski hükümlü 18 bin lira hibeyle kurduğu tesiste solucan gübresi üretiyor

07.03.2021 11:56

Eski hükümlü 18 bin lira hibeyle kurduğu tesiste solucan gübresi üretiyorDENİZLİ'de cezaevinden çıktıktan sonra İŞKUR'un girişimcilik eğitimlerine katılan ve 18 bin lira hibe desteği alan Mükerrem Güleç (50), solucan gübresi üretim tesisi kurdu.

Eski hükümlü 18 bin lira hibeyle kurduğu tesiste solucan gübresi üretiyor

DENİZLİ'de cezaevinden çıktıktan sonra İŞKUR'un girişimcilik eğitimlerine katılan ve 18 bin lira hibe desteği alan Mükerrem Güleç (50), solucan gübresi üretim tesisi kurdu. 160 bin solucanla küçük bir yerde üretime başlayan Güleç, 4 yıl içinde işlerini büyüttü. 500 metrekarelik bir tesiste, 20 milyon adet solucana sahip olan Güleç, aylık 70 ton üretim yaptığını ve yıllık cirosunun 200 bin lira olduğunu söyledi.

Denizli'de yaşayan Mükerrem Güleç (50), butik işletmeciliği yaparken yaşadığı ticari sorunlar nedeniyle 2009'da cezaevine girdi. Denetimli serbestlikten yararlanarak 8 yıl sonra tahliye olan Güleç, kendine bir iş kurabilme hayaliyle İŞKUR'un eski hükümlülere yönelik hibe desteği programına başvurdu. İş ve meslek danışmanından bilgi alarak KOSGEB'in girişimcilik kursuna katılan Güleç, hazırladığı solucan gübresi projesini Denizli İŞKUR'a sundu. Projesi onaylanan Güleç, 18 bin lira hibe almaya hak kazandı.

Aldığı hibe ile 2017 yılında 160 bin solucan alan ve Çal ilçesinde 100 metrekarelik tesisinde üretime başlayan Güleç, yıllar içerisinde üretim hacmini de büyüttü. Tesisini 500 metrekareye çıkaran Güleç, burada üretmeye başladığı sıvı solucan gübresi ve büyükbaş hayvan gübresi ile de ürün çeşitliliğini de arttırdı.

18 BİN LİRA DESTEKLE İŞİNİ KURDU

Güleç, cezaevinden çıktıktan sonra kendi işini kurduğu ve ayakları üzerinde durabildiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Solucan gübresi üretme fikrinin cezaevinde ortaya çıktığını belirten Güleç, 8 yıl cezaevinde kaldım. Cezaevinden çıktığımda hiçbir şey bilmiyordum.

Cezaevine girdiğimde tuşlu telefonlar vardı, çıktığımda akıllı ve dokunmatik telefonlar çıkmıştı. Ama ben, kullanmayı bilmiyordum. İŞKUR'a başvurdum. Projemi hazırladım. Kabul edilmesiyle birlikte 18 bin lira hibe desteği aldım dedi.

AYLIK 70 TON ÜRETİM YAPIYOR

İşini severek yaptığını ifade eden Güleç, Hibe edilen parayla 160 bin solucan aldım. 100 metrekarelik bir yerde bu solucanlardan gübre elde etmeye başladım. 160 bin solucan sayısı şu an yaklaşık 20 milyona ulaştı. Yıllar geçtikçe pazarlarda da yer edindim. Konya, Antalya, Denizli ve çevredeki birçok il ve ilçeye satış yapıyorum. Aylık üretim kapasitem sıvı solucan gübresinde 50 ton iken katıda 20 ton seviyesinde diye konuştu.

HEDEFİ ESKİ HÜKÜMLÜLERE İSTİHDAM SAĞLAMAK

Tesisinde yıllık yaklaşık 200 bin lira gelir elde ettiğini kaydeden Güleç, Amacım hükümlüleri istihdam edebileceğim daha büyük bir tesise sahip olmak. Birçok eski hükümlüye iş olanağı sağlayacak şekilde bir işletme kurmayı hedefliyorum. Kadınlar yıkılmasın, inanarak ayaklarının üzerinde durmaya gayret etsin. Kadına şiddete 'hayır' diyorum. Kadın bir anadır, kadın candır ve olduğu yerde her şey vardır ifadelerini kullandı.

BAŞARISIYLA ÖRNEK OLDU

Denizli Denetimli Serbestlik Müdürü Kamil Demir, Mükerrem Güleç'in diğer hükümlülere örnek olduğunu söyledi. Müdürlük olarak hükümlülerin topluma geri kazandırılması için de çalışmalar yürüttüklerini belirten Demir, Eski hükümlüler kendi iş yerlerini kurmak için müdürlüğümüze müracaat ediyor. Hem İŞKUR ve Ticaret Odası Başkanlığı destekleriyle eğitimler alıyorlar. Mükerrem Güleç eski hükümlümüz. Kendisi iş yerini açtı. Başarıyla yürütüyor. Ondan ayda birkaç kez kadın hükümlülere kendi hayatını anlatmasını istedik. Kendisi de bizi kırmadı ve başkalarına örnek oluyor dedi.

DENİZLİ Eski hükümlü 18 bin lira hibeyle kurduğu tesiste solucan gübresi üretiyor
DENİZLİ Eski hükümlü 18 bin lira hibeyle kurduğu tesiste solucan gübresi üretiyor
DENİZLİ Eski hükümlü 18 bin lira hibeyle kurduğu tesiste solucan gübresi üretiyor
DENİZLİ Eski hükümlü 18 bin lira hibeyle kurduğu tesiste solucan gübresi üretiyor
DENİZLİ Eski hükümlü 18 bin lira hibeyle kurduğu tesiste solucan gübresi üretiyor
DENİZLİ Eski hükümlü 18 bin lira hibeyle kurduğu tesiste solucan gübresi üretiyor
DENİZLİ Eski hükümlü 18 bin lira hibeyle kurduğu tesiste solucan gübresi üretiyor
DENİZLİ Eski hükümlü 18 bin lira hibeyle kurduğu tesiste solucan gübresi üretiyor
DENİZLİ Eski hükümlü 18 bin lira hibeyle kurduğu tesiste solucan gübresi üretiyor
DENİZLİ Eski hükümlü 18 bin lira hibeyle kurduğu tesiste solucan gübresi üretiyor
DENİZLİ Eski hükümlü 18 bin lira hibeyle kurduğu tesiste solucan gübresi üretiyor
DENİZLİ Eski hükümlü 18 bin lira hibeyle kurduğu tesiste solucan gübresi üretiyor
DENİZLİ Eski hükümlü 18 bin lira hibeyle kurduğu tesiste solucan gübresi üretiyor
DENİZLİ Eski hükümlü 18 bin lira hibeyle kurduğu tesiste solucan gübresi üretiyor
DENİZLİ Eski hükümlü 18 bin lira hibeyle kurduğu tesiste solucan gübresi üretiyor
DENİZLİ Eski hükümlü 18 bin lira hibeyle kurduğu tesiste solucan gübresi üretiyor
DENİZLİ Eski hükümlü 18 bin lira hibeyle kurduğu tesiste solucan gübresi üretiyor

Girişimcilik, İstihdam, Denizli, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DENİZLİ Eski hükümlü 18 bin lira hibeyle kurduğu tesiste solucan gübresi üretiyor - Son Dakika


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