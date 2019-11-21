Eski hükümlü cezaevi sonrasını anlattığı kitabıyla Türkiye 3.'sü oldu

Denizli'de eski bir hükümlü ceza evinden çıktıktan sonra kaleme aldığı "gündoğumu" isimli öykü kitabı ile "Karanlığı Aydınlananlar" isimli öykü yarışmasında Türkiye 3.'sü oldu.



Milli Eğitim Bakanlığı ile ' Adalet Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları' ortaklığında yürüttüğü eski hükümlülerin istihdamı konusundaki olumsuz ön yargının giderilmesi konusunda farkındalık arttırmak, sosyal ve ekonomik anlamda toplumsal duyarlılığı geliştirmek için "karanlığı aydınlananlar" isimli öykü yarışması yapıldı.



Yarışmada bölgesel ve Türkiye geneli olmak üzere ilk üç öykü seçildi. Yarışmaya katılan Denizli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden eski hükümlü A.E.Ç., yazdığı 'Gündoğumu' isimli öyküsüyle bölgesel ve Türkiye genelinde yapılan değerlendirmede 3. oldu.



Dereceye giren eski hükümlü A.E.Ç'nin ödülü, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz ve Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz tarafından, Cumhuriyet Başsavcılık makamında verildi.



"Hükümlülere yönelik ön yargılardan uzaklaşılarak destek verilmeli"



Törende konuşan Yılmaz, hükümlülere yönelik ön yargılardan uzaklaşılarak destek verilmesi, bir şans tanınması durumunda bu kişilerin tekrar topluma kazandırılabileceğini vurguladı. Ergül, şahısların yeniden suç işlenmesinin önlenebileceğine vurgu yaparak, bu projeyle eski hükümlülere yönelik farkındalığın bir kez daha arttırıldığını, diğer yükümlülere örnek olduğunu kaydetti.



Yarışma cezaevinden çıktıktan sonra veya işlediği suç nedeniyle denetimli serbestlikten yararlanarak kendilerine bir şans verilen yükümlülerin, kendi işini kurdukları veya bir iş sahibi oldukları ve sorumluluklarını yerine getirerek tekrar suça karışmamayı başarabildikleri öyküleri kitap halinde anlatmasını kapsıyor. - DENİZLİ