Eski hükümlü devlet desteğiyle büyükbaş hayvan sahibi oldu - Son Dakika

Eski hükümlü devlet desteğiyle büyükbaş hayvan sahibi oldu

07.03.2021 07:56

Eski hükümlü devlet desteğiyle büyükbaş hayvan sahibi oldu -Şiddete eğilimli olan Nurgül, baktığı hayvanlar sayesinde sağlığına kavuştu -Devlet desteği ile aldıkları hayvanlarla hayatları değişti Erzurum'da eski hükümlü Nurgül Ağkurt denetimli serbestlik uygulamasından yararlanarak...

Eski hükümlü devlet desteğiyle büyükbaş hayvan sahibi oldu

-Şiddete eğilimli olan Nurgül, baktığı hayvanlar sayesinde sağlığına kavuştu

-Devlet desteği ile aldıkları hayvanlarla hayatları değişti

ERZURUM - Erzurum'da eski hükümlü Nurgül Ağkurt denetimli serbestlik uygulamasından yararlanarak hayvan projesiyle büyükbaş hayvan sahibi oldu. Şiddete eğilimli olan Ağkurt, hibe edilen büyükbaş hayvanlar sayesinde sağlığına kavuştu.

Erzurum'un Köprüköy ilçesine bağlı Buğdaylı Mahallesinde yaşayan 37 yaşında ki Nurgül Ağkurt 2016 yılının Mayıs ayında kamu malına zarar verme ve basit yaralama suçlarından 1 yıl 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ağkurt denetimli serbestlik yasası ile yaklaşık 1 sene kaldığı cezaevinden çıktı. Öfke kontrol problemi olan Nurgül Ağkurt eşi Hayrullah Ağkurt'un da desteğiyle psikolojik tedavi görmeye başladı.

Ayçiçeği ekerek geçimini sağlamaya çalışan Nurgül-Hayrullah Ağkurt çifti hayvancılık projesi ile Erzurum Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne başvuruda bulundu. 2019 yılında Ağkurt çiftine, devlet tarafından 5 büyükbaş hayvan hibe edildi. Elindeki büyükbaş hayvanların eti, sütü, yağından yararlanan Nurgül Ağkurt, hayvanları satarak gelirini kazanıyor. Önceden şiddete meyilli olduğunu ifade eden Nurgül Ağkurt, hayvanlarla ilgilenmenin terapi olduğunu söyledi.

2017 yılından itibaren 84 hükümlüye kendi işini kurabilmelerine yönelik projeler hazırlamasında yardımcı olduklarını ifade eden Erzurum Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ofluoğlu, "Bilindiği üzere kişileri suçlu davranışlara iten faktörler arasında yer alan ekonomik etkenler, kişilerin hem benlik algısını, hem sosyal ilişkilerini, hem de toplumsal düzeni olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Erzurum Denetim Serbestlik Müdürlüğü olarak İŞKUR ile birlikte 2017 yılından itibaren 84 hükümlümüze kendi işini kurabilmelerine yönelik projeler hazırlamasında yardımcı olduk. Eski hükümlümüz de aldığı hibe desteğiyle kendi işini kurmuş ve bu sayede de kendisi, ailesi ve toplum için önemli bir adım atmıştır" dedi.

"Artık şiddete meyilli değilim hayvanlarımla ilgileniyorum"

5 hayvan hibe edildiğini belirten Nurgül Ağkurt, "Bu hayvanları devletten aldım hibe olarak 5 hayvan verildi. 5 hayvanı artırarak daha çoğalttım. Hayvanların sütünden ve yağından faydalandım. Allah razı olsun devletimizden. Hayvanlarımın sayısını artırmayı düşünüyorum ileride. Önceden bir rahatsızlık geçirdim, psikolojik tedavi görüyorum. Şuanda iyiyim 2 yıllık bir tedavim var. Başta şiddete eğilimliydim. Artık şiddete meyilli değilim hayvanlarımla ilgileniyorum. 5 hayvanla destek aldım, şuanda 8 hayvanım var. 2019 yılında aldım desteği. Hayvanların yavrularından satarak gelirimi sağladım. Önceden şiddete meyilliydim şimdi değilim. Artık hayvanlarımla ilgileniyorum. Hayvanlar bana terapi gibi geldi. Önceden ayçiçeği ekerek geçimimizi sağlıyorduk. Bu hayvanlar bize daha iyi geldi şimdi hayvanlarla geçimimizi sağlıyoruz" diye konuştu.

"Eşim hastalığından dolayı hayvanlarla uğraştığı için daha iyi"

Nurgül Ağkurt'un eşi Hayrullah Ağkurt ise "Eşimin desteği bana çok oldu. eşimin tedavisinden sonra bu hayvanların bize faydası çok oldu. Şuanda eşim hastalığından dolayı hayvanlarla uğraştığı için daha iyi. Bize verdiği katkıdan dolayı devletimizden Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Eski hükümlü devlet desteğiyle büyükbaş hayvan sahibi oldu
Eski hükümlü devlet desteğiyle büyükbaş hayvan sahibi oldu
Eski hükümlü devlet desteğiyle büyükbaş hayvan sahibi oldu
Eski hükümlü devlet desteğiyle büyükbaş hayvan sahibi oldu
Eski hükümlü devlet desteğiyle büyükbaş hayvan sahibi oldu
Eski hükümlü devlet desteğiyle büyükbaş hayvan sahibi oldu
Eski hükümlü devlet desteğiyle büyükbaş hayvan sahibi oldu

Denetimli Serbestlik, Köprüköy, Erzurum, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eski hükümlü devlet desteğiyle büyükbaş hayvan sahibi oldu - Son Dakika


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