AFYONKARAHİSAR - Eski hükümlü devlet desteğiyle hayvancılık yapmaya başladı - Son Dakika
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AFYONKARAHİSAR - Eski hükümlü devlet desteğiyle hayvancılık yapmaya başladı

24.05.2022 14:48

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde İŞKUR'un "Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi" kapsamında aldığı hibe desteğiyle hayvancılık yapmaya başlayan eski hükümlü, işini büyütmek istiyor.

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde İŞKUR'un "Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi" kapsamında aldığı hibe desteğiyle hayvancılık yapmaya başlayan eski hükümlü, işini büyütmek istiyor.

İşlediği bir suçtan dolayı girdiği cezaevinde 2008'de çıkan 37 yaşındaki Ömer Özel, hayatında yeni bir sayfa açmak için İŞKUR İl Müdürlüğü yetkilileriyle görüştü.

Özel, bu yıl "Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi"ne başvurdu.

Girişimcilik kursunu tamamladıktan sonra hazırladığı projenin İŞKUR Genel Müdürlüğündeki ilgili komisyonca onaylanmasının ardından kendisine verilen nakdi hibeyle 3 büyükbaş hayvan satın alan Özel, ailesinin geçimini süt satarak sağlıyor.

Hayatında yeni bir sayfa açtı

Özel, AA muhabirine, cezaevinden çıktıktan sonra ilçede birçok yere iş başvurusunda bulunduğunu söyledi.

Başvurduğu bazı iş yerlerinden olumsuz yanıt aldığını belirten Özel, "Ben de projeye başvuru yaptım. Devletimiz her şeyi yaptı. Allah razı olsun. Aldığım hayvanlar hepsi gebeydi. Bir tanesi ikiz doğurdu." dedi.

Buradan kazandığı parayla ailesinin geçimini sağladığını vurgulayan Özel, "İki çocuğum okula gidiyor. Aynı zamanda Bağ-Kur borcumu yatırıyorum. İŞKUR'daki bütün arkadaşlar çok yardımcı oldu. Projeden 3 hayvan aldım. Hayvanların biri ikiz, 4 buzağısı oldu. Hayvanların sütünü satarak kazandığım parayla hem eşimi okutuyorum hem de çocuklarımı okutuyorum. Allah devlete zeval vermesin." diye konuştu.

Merve Sultan Özel (29) ise eşiyle 10 yıldır evli olduklarını kaydetti.

Eşinin her zaman arkasında olduğunu aktaran Özel, "Eşimle birlikte çalışıyoruz. Ona destek oluyorum. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi öğrencisiyim. Eşim arkamda olduğu için onu daha çok gururlandırmak istiyorum." diye konuştu.

AFYONKARAHİSAR - Eski hükümlü devlet desteğiyle hayvancılık yapmaya başladı
AFYONKARAHİSAR - Eski hükümlü devlet desteğiyle hayvancılık yapmaya başladı
AFYONKARAHİSAR - Eski hükümlü devlet desteğiyle hayvancılık yapmaya başladı
AFYONKARAHİSAR - Eski hükümlü devlet desteğiyle hayvancılık yapmaya başladı
AFYONKARAHİSAR - Eski hükümlü devlet desteğiyle hayvancılık yapmaya başladı
AFYONKARAHİSAR - Eski hükümlü devlet desteğiyle hayvancılık yapmaya başladı
AFYONKARAHİSAR - Eski hükümlü devlet desteğiyle hayvancılık yapmaya başladı
AFYONKARAHİSAR - Eski hükümlü devlet desteğiyle hayvancılık yapmaya başladı
AFYONKARAHİSAR - Eski hükümlü devlet desteğiyle hayvancılık yapmaya başladı

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Kaynak: AA

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