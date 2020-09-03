Eski hükümlü devlet desteğiyle kendi işini kurdu - Son Dakika

İş yeri içerisinden detaylar

Eski hükümlü ve iş yeri sahibi Mesut Ulu'nun motor ve otomobil tamiri yapmasından detaylar

İş yeri sahibi Mesut Ulu'nun Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri'ile sohbet etmesinden detay detaylar

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri'nin konuşması

İş yeri sahibi Mesut Ulu'nun konuşması Niğde'de eski hükümlü devlet desteğiyle kendi işini kurdu

Niğde'de eski hükümlü, devletten aldığı hibeyle açtığı oto tamirhanesinde 2 kişiyi istihdam ediyor.

Cezaevinde 7,5 yıl kalan 32 yaşındaki Ulu, tahliye olduktan sonra mesleğine yönelik oto tamirhanesi açmak için İŞKUR üzerinden Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Koruma Kurulu Bürosuna başvurdu.

Projenin kabul edilmesinin ardından 35 bin 500 lira hibe alan Ulu, Niğde Ata Sanayi Sitesi'nde oto mekanik bakımı onarımı, servis ve yedek parça üzerine iş yeri açtı. Tamirhanesinde 2 kişiye de istihdam sağlayan Ulu, iş yeri sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, Mesut Ulu'yu Ata Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde ziyaret etti.

Yeniçeri, Adalet Bakanlığı ile Türkiye Çalışma ve İş Kurumu ile Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün proje yürüttüğünü söyledi.

Bu projelerden birinde, mesleği oto tamirciliği olan eski hükümlü Mesut Ulu'ya hibe desteği sağlandığını aktaran Yeniçeri, "Hibeyi alan Ulu, iş yerini kurarak çalışmaya başladı ve ailesini geçindiriyor. Ayrıca iş yerinde iki kişiye de istihdam sağlamaktadır. Eski hükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasında ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi içerisinde rol almalarında özel bir çabası ve isteği bulunan, her konuda her türlü desteğini esirgemeyen Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül'e teşekkür ederim." dedi.

Mesut Ulu da "Devletten aldığım hibe ile açtığım bu iş yeri, hayatımda dönüm noktası oldu. Devletimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.