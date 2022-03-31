ESKİ HÜKÜMLÜ DEVLETTEN ALDIĞI HİBE DESTEĞİ İLE İŞ YERİ AÇTI - Son Dakika

ERZİNCAN'da 2,5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan Seçkin Aras (36), devletin sağladığı hibe desteğiyle kendi iş yerini açtı.

İşlediği suç nedeniyle 2,5 yıl cezaevinde kalıp ardından tahliye olan Seçkin Aras, Adalet Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu, eski hükümlülere yönelik hibe desteğinden yararlanmak için Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile İŞKUR'un yürüttüğü 'Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma' projesine başvurdu. Proje kapsamında kendi imkanları ve aldığı 43 bin TL'lik hibeyle çay ocağı açan Aras, geçiminin yanı sıra yanında çalıştırdığı 2 kişiye de ekmek kapısı oldu.

'CİDDİ MANADA DEĞERLENDİRİYORUZ'

Denetimli Serbestlik Müdürü Lütfullah Ateş'in konuyla ilgili açıklamasında, "Denetimli serbestlik sistemi Türkiye'de 2006 yılında kurulmuştur. Denetimli serbestlik sistemi gelinceye kadar Türkiye'de ceza adalet sisteminde hapis cezası ve adli para cezası söz konusuydu. Kişilerin ıslahı bu minvalde değerlendirilerek topluma kazandırılmaya çalışılırdı. Ancak Denetimli Serbestlik Kurumu kurulduktan sonra kişilerin işlemiş oldukları suçun farkına varmaları, toplumla bütünleşmesi adına devletin tüm kurum ve kuruluşlarını seferber etmek adına birçok faaliyetler yürütmekteyiz. Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulları söz konusudur. Bu kurullara eski hükümlüler müracaat ederler. Bu kapsamda 2020-2021 yılları içerisinde 8 hükümlü projesi ile kurumumuza başvurmuştur. Büyükbaş hayvan, küçükbaş hayvan ve kendi işini kurmak adına hibe desteği talebi söz konusu olmuştur. Biz de koruma kurullarında bunu ciddi bir manada değerlendiriyoruz. Aynı zamanda projeleri İŞKUR'a yönlendiriyoruz. İŞKUR aracılığıyla da değerlendirilip sonra genel merkezden gerekli destekleri alınmaktadır. Burada kendi işini kurmak adına meydana getirdiği projeyi koruma kurullarına sunmuştu. Erzincan ölçeğinde güzel, farklı, ayakları yere basan temelli bir proje olması sebebiyle de kurul kabul etmişti. Aras aldığı 43 bin lira hibeyle güzel bir mekan açmış. Kendi emeğiyle ve devletin desteğiyle açmış olduğu yerde hayatını kurtarmakla kalmıyor 2 de eleman çalıştırıyor" diye konuştu.

'YENİ BİR HAYATA BAŞLADIM'

Devletten aldığı destekle yeniden hayata bağlandığını ifade eden Seçkin Aras, "Geçtiğimiz yıllarda yaralama suçundan dolayı cezaevinde yattım. Cezaevinden çıktıktan sonra hükümlülere bir proje olduğunu öğrendim. Başvuru yaptım ve onaylandı. Elime geçen parayla bu işletmemi açtım. Hayatımı buradan geçindiriyorum ve yanımda 2 tane de arkadaş çalışıyor. Şükürler olsun devletimize. Bütün hükümlü arkadaşlarımın, kardeşlerimin bu projelere başvuru yapmalarını istiyorum. Çünkü çok iyi projeler. Hükümlüler cezaevinden çıktıktan sonra bayağı bir sıkıntı yaşıyor. Boşluğa düşüyor. Bu boşluğu bence bu projelerle giderebilirler. Çünkü iş sıkıntısı olduğu için kendi işini kurabilirsin. Bu projelerde önemli olan projeyi doğru seçmek ve nokta atışı yapmak. Proje doğru olduğu zaman her türlü yardımcı oluyorlar. Hükümlü olduğunuz için sakın aklınıza bir şey gelmesin. Adliye olsun, İŞKUR olsun, her türlü kurum ve kuruluş size yardımcı oluyor. Ben devletimizin desteğiyle yeni bir hayata başladım. Yeter ki siz de isteyin" dedi.