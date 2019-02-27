Eski Hükümlü Hibe Desteği ile Kendi İşini Kurdu

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu vasıtasıyla ve İş Kur tarafından verilen hibe desteğinden faydalanan Osman Selvi isimli eski hükümlü, hibe desteğiyle kendi işini kurarak bal üretimine başladı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu vasıtasıyla ve İş Kur tarafından verilen hibe desteğinden faydalanan Osman Selvi isimli eski hükümlü, hibe desteğiyle kendi işini kurarak bal üretimine başladı.



Yozgat Koruma Kurulu Başkanı Cumhuriyet Savcısı Murat Korgan, beraberinde Denetimli Serbestlik Müdürü Serkan Çeri, Kurum Öğretmeni Nesrin Özer, ile birlikte hibe desteğinden faydalanarak kendi işini kurup bal üretimine başlayan eski hükümlü Osman Selvi'yi çalışma alanında ziyaret etti.



Yapılan ziyarette, çalışmalar yerinde incelendi ve eski hükümlülere yönelik 2018 yılı 2. dönem hibe desteğinden yararlanan ve 60 kovan arı ile bal üretimi yapan Osman Selvi'nin çalışmaları bilgiler alındı.



Hibe desteğinden faydalanarak kendi işini kurduğu için mutlu olduğunu ifade eden Selvi, "Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu vasıtasıyla İŞKUR tarafından yapılan destek sayesinde kendi işimi kurdum. Yaşamıma yeni bir sayfa açtım, keyifle sürdürdüğüm arıcılık faaliyetleri kapsamında 2019 yılı için yaklaşık 3,5 ton bal hasadı hedefliyorum. Bu vesile ile bana bu fırsatı sağlayan herkese müteşekkirim."ifadelerini kullandı. - YOZGAT

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