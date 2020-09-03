Eski hükümlü, hibe desteğiyle işinin patronu oldu - Son Dakika

NİĞDE'de karıştığı bir olay nedeniyle 7.5 yıl hapis yatan Mesut Ulu (32), Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) verdiği 38 bin TL hibeyle otomobil tamirhanesi açarak kendi işinin patronu oldu.

Karıştığı bir olay nedeniyle Niğde E Tipi Kapalı Cezaevi'nde 7.5 yıl hapis yatan Mesut Ulu, geçtiğimiz aylarda tahliye oldu. Cezaevine girmeden önce İstanbul'da bir oto tamircisinde çalışan Ulu, sosyal hayata uyum sağlayabilmek ve ekonomik durumunu iyileştirmek için otomobil tamirhanesi açmaya karar verdi. Ulu, İŞKUR'un engelli ve eski hükümlülere yönelik yürüttüğü proje kapsamında tamirhane projesini İŞKUR'a sundu. 38 bin TL hibe alan Ulu, Ata Sanayi Bölgesi'nde açtığı iş yeriyle kendi işinin patron oldu.

Ulu, aldığı desteğin, ekonominin yanı sıra hayata adaptasyonu için de çok önemli olduğunu kaydetti. İş yerinde 5 kişiye istihdam sağladığını dile getiren Ulu, "Benim gibi hüküm giymiş arkadaşlar İŞKUR aracılığıyla yapmak istedikleri işin projesini yapsınlar ve başvursunlar. Kendi iş yerlerini açıp hayatlarını daha iyi bir şekilde devam ettirmelerini istiyorum" dedi.Niğde İŞKUR Müdürü Ali Bingül ise bir kişiye daha katkı vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Engellilerin projelerine onaylanması halinde 65 bin TL, eski hükümlülerin projelerine ise 44 bin TL'ye kadar hibe verdiklerini aktaran Bingül, "Verilen hibeler sayesinde vatandaşlarımız kendi işlerini kurup kendi işinin patronu oluyorlar. Engelli ve eski hükümlülerimiz İŞKUR'a başvuru yapsınlar, projelerini hazırlasınlar. Projeleri hazırlanmadan önce onlardan isteğimiz girişimcilik sertifikalarını almalarıdır" diye konuştu.