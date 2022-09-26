Eski mahkum, sokakta karşılaştığı gardiyanı bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Eski mahkum, sokakta karşılaştığı gardiyanı bıçaklayarak öldürdü

26.09.2022 11:35

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yaşanan olayda eski hükümlü Yılmaz Ç., sokakta karşılaşıp, tartıştığı infaz koruma memuru Turgay Kınalı'yı bıçakladı. Kınalı'nın hayatını kaybetmesi sonrası saldırganı arayan polisler ise şahsı, saklandığı adreste gözaltına aldı.

Erzurum'da eski hükümlü olan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen Yılmaz Ç., yolda infaz koruma memuru Turgay Kınalı ile karşılaştı. Yılmaz Ç. ile Kınalı arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Yılmaz Ç., üzerindeki bıçağı çıkarıp, Kınalı'ya defalarca sapladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yılmaz Ç., kaçarken, Kınalı da kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi, Kınalı'yı ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Turgay Kınalı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, gece boyu aradığı Yılmaz Ç.'yi bu sabah Pasinler ilçesinde saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı.

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ESKİ BİR HÜKÜMLÜNÜN BIÇAKLADIĞI GARDİYAN YAŞAMINI YİTİRDİ ESKİ BİR HÜKÜMLÜNÜN BIÇAKLADIĞI GARDİYAN YAŞAMINI YİTİRDİ
Kaynak: DHA

Kınalı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski mahkum, sokakta karşılaştığı gardiyanı bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski mahkum, sokakta karşılaştığı gardiyanı bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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