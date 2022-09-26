Son dakika haberleri! ESKİ HÜKÜMLÜ, İNFAZ KORUMA MEMURUNU ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! ESKİ HÜKÜMLÜ, İNFAZ KORUMA MEMURUNU ÖLDÜRDÜ

26.09.2022 17:48

Bir son dakika haberine göre Erzurum'da tartıştığı infaz koruma memuru Turgay Kınalı'yı (59) bıçaklayarak öldüren Yılmaz Çelik (46), çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Erzurum'da tartıştığı infaz koruma memuru Turgay Kınalı'yı (59) bıçaklayarak öldüren Yılmaz Çelik (46), çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Adliye girişinde gazetecilerin, Turgay Kınalı'yı neden bıçakladınız sorusuna, Ben bıçaklamadım diyen Çelik, savcılık ve adliyede verdiği ifadesinde suçunu itiraf etti.

Emniyetteki sorgusunun ardından savcılığa çıkarılan Yılmaz Çelik, tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılan Çelik, Dün, eve giderken yolda cezevinde yattığım sırada tanıdığım infaz koruma memuru Turgay Kınalı ile karşılaştım. Kendisi beni darbetti. Kolonya içmiştim. Ne yaptığımı bilmiyordum bıçağı belimden çıkarıp kendisine salladım dedi.

Mahkeme heyeti Çelik'i 'Kasten öldürme' suçundan tutukladı. 21 suç kaydı bulunan Çelik tutuklanarak Erzurum E-Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Boynundan ve karnından aldığı bıçak darbesi ile yaşamını yitiren 4 çocuk babası Turgay Kınalı, Erzurum'un Narman ilçesinde yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

YORUMLAR
500
Erzurum Ticaret Borsası Erzurum Ticaret Borsası Erzurum'da hırsızlık şüphelilerine yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı Erzurum'da hırsızlık şüphelilerine yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı
Kaynak: DHA

Yılmaz Çelik, Erzurum, Kınalı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! ESKİ HÜKÜMLÜ, İNFAZ KORUMA MEMURUNU ÖLDÜRDÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:19 CHP Disiplin Kurulu'ndan Tanju Özcan kararı! Parti üyeliği askıya alındı
18:13 Ahmet Çakar ve Abdülkerim Durmaz'ın canlı yayında yaptıklarına tepki yağdı
18:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçileri sevindirecek haber: Elektrik faturaları hasat elde edildikten sonra ödenebilecek
18:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fahrettin Altun'a canlı yayında dikkat çeken sözler: Ah keşke buraya koysaydınız
17:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonlarca öğrenciye müjde! Yurtlarda kalan öğrencilerin beslenme yardımı 60 liraya yükseldi
17:30 Sosyal konut projesinin ilk temeli ne zaman atılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu
17:22 Mehmet Ali Çelebi: Güçlü liderlik için 'Cumhur İttifakı' dedim
17:25 Ege adalarına mühimmat yığan Yunanistan'a Erdoğan'dan rest: Hesabını verecekler
17:22 A Milli Futbol Takımı'nın performansına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan tepki: Derhal görevi bırakmalı
17:16 Türkiye'den Yunanistan'a nota! Ege adalarındaki ihlallere son verme çağrısı yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 18:45:20. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! ESKİ HÜKÜMLÜ, İNFAZ KORUMA MEMURUNU ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement