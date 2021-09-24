Üye Girişi
Eski hükümlü kendi işini kurdu - Son Dakika

Eski hükümlü kendi işini kurdu

24.09.2021 15:39
Eski hükümlü kendi işini kurdu, System.String[]

Hükümlülerin topluma kazandırılmaları ve istihdam edilmelerine yönelik yürütülen projeler kapsamında hibe desteğinden faydalanan Abdullah Özmen isimli eski hükümlü, kendi işini kurarak süt üreticiliği ve besicilik yapmaya başladı.

Hükümlülerin topluma kazandırılmaları ve istihdam edilmelerine yönelik yürütülen projeler kapsamında hibe desteğinden faydalanan Abdullah Özmen isimli eski hükümlü, kendi işini kurarak süt üreticiliği ve besicilik yapmaya başladı.

Boğazlıyan Koruma Kurulu Başkanı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, beraberinde Denetimli Serbestlik Müdürü Celil Cihan ve Denetimli Serbestlik Personeli ile birlikte hibe desteğinden faydalanan Çandır ilçesinde ikamet eden eski hükümlü Abdullah Özmen'i çalışma alanında ziyaret etti. Yapılan ziyarette çalışmalar yerinde incelendi ve eski hükümlü Abdullah Özmen'den çalışmalar hakkında bilgiler alındı.

Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin yaptığı açıklamada, "Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzde hükümlülerin topluma kazandırılması, salıverildikten sonra hayat koşullarına uyum sağlaması ve gelir getirecek bir meslek sahibi olarak yaşamlarına devam edebilmeleri için, eğitim öğretim faaliyetleri ile birlikte iş meslek kursları, sosyo kültürel vb. faaliyetler düzenlenip diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde hükümlülere destek olunmaktadır. Bu çerçevede Koruma Kurulu Başkanlığı aracılığı ile eski hükümlülerden Abdullah Özmen de 42 bin lira hibe desteği alarak kendi işini kurmasının güzel bir örneğini görüyoruz, bu kapsamda kendilerini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum" dedi.

Eski hükümlü Abdullah Özmen ise Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı vasıtası ile eski hükümlülere yönelik kendi işini kurma hibe desteğinden faydalandığını söyleyerek 42 bin lira hibe desteği aldığını dile getirdi. Özmen, süt üreticiliği ve besicilik yapmaya başladığını, kendi işini kurduğu için çok mutlu olduğunu ve yaşamına yeni bir sayfa açtığını belirterek kendisine bu fırsatı sağlayan herkese çok teşekkür ettiğini söyledi. - YOZGAT

Eski hükümlü kendi işini kurdu
Eski hükümlü kendi işini kurdu

Denetimli Serbestlik, Gökhan Şahin, Cumhuriyet, İstihdam, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Eski hükümlü kendi işini kurdu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Avukat kılığına giren silahlı kişiler duruşma salonundaki çete liderini öldürdü 15:39 Avukat kılığına giren silahlı kişiler duruşma salonundaki çete liderini öldürdü Şehitlere dua etmek için mezarlığa giden lise öğrencileri, toprağa gömülü bir bebek buldu 15:29 Şehitlere dua etmek için mezarlığa giden lise öğrencileri, toprağa gömülü bir bebek buldu Elma, tarlada 2.5, markette 8 lira 15:17 Elma, tarlada 2.5, markette 8 lira
İphone 13'ün ilk sahipleri olabilmek için birbirleriyle yarıştılar 14:59 İphone 13'ün ilk sahipleri olabilmek için birbirleriyle yarıştılar Paralarını 14:48 Paralarını "Okuyup üfleyelim" teklifinde bulunanlar tarafından dolandırıldı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Artan vakalarla ilgili Bakanıma 'Bu konuyu Bilim Kurulu'nda farklı bir yere taşımanız lazım' dedim 14:27 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Artan vakalarla ilgili Bakanıma 'Bu konuyu Bilim Kurulu'nda farklı bir yere taşımanız lazım' dedim
Son Dakika! Erdoğan'dan ABD Başkanı Joe Biden'a eleştiri: Daha önce hiçbir liderle bu durumu yaşamadım 13:58 Son Dakika! Erdoğan'dan ABD Başkanı Joe Biden'a eleştiri: Daha önce hiçbir liderle bu durumu yaşamadım İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı 13:26 İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı

Son Dakika Haberleri
15:38 Avukat kılığına giren silahlı kişiler duruşma salonundaki çete liderini öldürdü
15:37 Başkan Tahir Kıran'dan, "Emre Belözoğlu, Rizespor'u çalıştıracak" haberine sert cevap: Tesise sokmam
15:29 Şehitlere dua etmek için mezarlığa giden lise öğrencileri, toprağa gömülü bir bebek buldu
15:22 Survivor All Star'ın kadrosu netleşmeye başladı! Turabi ve Poyraz'ın da adı listede
15:10 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Suriye'de rejim ülkemiz için tehdit oluşturuyor, Putin ile bunları görüşmemiz şart
14:59 40 farklı ülkeden Antalya'ya geldiler! Kraliçe adayları denizin keyfini çıkartıyor
14:58 İphone 13'ün ilk sahipleri olabilmek için birbirleriyle yarıştılar
14:42 Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu
14:26 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Artan vakalarla ilgili Bakanıma 'Bu konuyu Bilim Kurulu'nda farklı bir yere taşımanız lazım' dedim
14:18 Galatasaray'da rakamlar korkunç! Duran top istatistiklerinde ligin en kötüsü oldu
Müge Anlı'ya katılan Alexander Schlıenbecker, 33 yıl sonra gerçek adını öğrendi Müge Anlı'ya katılan Alexander Schlıenbecker, 33 yıl sonra gerçek adını öğrendi         
15:48
Başkan Tahir Kıran'dan, Başkan Tahir Kıran'dan, "Emre Belözoğlu, Rizespor'u çalıştıracak" haberine sert cevap: Tesise sokmam         
15:37
Survivor All Star'ın kadrosu netleşmeye başladı! Turabi ve Poyraz'ın da adı listede Survivor All Star'ın kadrosu netleşmeye başladı! Turabi ve Poyraz'ın da adı listede         
15:22
40 farklı ülkeden Antalya'ya geldiler! Kraliçe adayları denizin keyfini çıkartıyor 40 farklı ülkeden Antalya'ya geldiler! Kraliçe adayları denizin keyfini çıkartıyor         
15:00
Uyuşturucu bağımlısı kızını sokak ortasında sopayla dövdü! O anlar saniye saniye kamerada Uyuşturucu bağımlısı kızını sokak ortasında sopayla dövdü! O anlar saniye saniye kamerada         
14:54
Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu         
14:42
Ağabeyi tarafından bıçaklanan gencin yaralı halde kaçış anı kamerada Ağabeyi tarafından bıçaklanan gencin yaralı halde kaçış anı kamerada         
14:10
Senem Kuyucuoğlu, sevgilisi ile dudak dudağa poz verdi Senem Kuyucuoğlu, sevgilisi ile dudak dudağa poz verdi         
13:30
Esnafı ziyaret eden Bağcılar Başkanı Lokman Çağırıcı'ya çözüm önerisi: Aracıları ortadan kaldırın Esnafı ziyaret eden Bağcılar Başkanı Lokman Çağırıcı'ya çözüm önerisi: Aracıları ortadan kaldırın         
13:17
Biri 19, diğeri 21 yaşında nişanlı çift, trafik kazasında hayatını kaybetti Biri 19, diğeri 21 yaşında nişanlı çift, trafik kazasında hayatını kaybetti         
13:10
Tüm biletler satıldı! Ajax, temsilcimiz Beşiktaş'a karşı kapalı gişe oynayacak Tüm biletler satıldı! Ajax, temsilcimiz Beşiktaş'a karşı kapalı gişe oynayacak         
12:12
Cansız bedeni ormanda ağaca asılı olarak bulundu! 16 yaşındaki Arda'nın ölümünde çanta detayı dikkat çekti Cansız bedeni ormanda ağaca asılı olarak bulundu! 16 yaşındaki Arda'nın ölümünde çanta detayı dikkat çekti         
12:00
İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı         
11:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı         
11:51
Murat Ülker, zincir marketlere yönelik Murat Ülker, zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" suçlamaları hakkında konuştu: Milletin aklıyla alay etmeyin         
11:18
300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü 300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü         
10:14
Büyük tepki çeken kreşteki görüntüler sonrası cezalar belli oldu: 10 ay 15 gün hapis cezası Büyük tepki çeken kreşteki görüntüler sonrası cezalar belli oldu: 10 ay 15 gün hapis cezası         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2021 15:51:30. #1.11#
SON DAKİKA: Eski hükümlü kendi işini kurdu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement