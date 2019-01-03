Eski Hükümlü, Mantar Üreticiliğiyle Hayata Tutundu

Kayseri'de, İŞKUR ve KOSGEB aracılığı ile açılan uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlayan 38 yaşındaki eski hükümlü, devletten aldığı 25 bin lira hibe ile istiridye mantarı yetiştiriciliğine başladı.

RAMAZAN KAYA - Kayseri'de, İŞKUR ve KOSGEB aracılığı ile açılan uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlayan 38 yaşındaki eski hükümlü, devletten aldığı 25 bin lira hibe ile istiridye mantarı yetiştiriciliğine başladı.



Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğündeki denetimini tamamlayan eski hükümlü H.Ç, yıllarca yaptığı esnaflıkta tutunamayınca, ziraat mühendisi olan kardeşinin de teşvikiyle İŞKUR ve KOSGEB aracılığıyla açılan uygulamalı girişimcilik eğitimi kursuna katıldı.



Kursu tamamlayıp girişimcilik sertifikasını aldıktan sonra istiridye mantarı yetiştiriciliği üzerine hazırladığı proje ile devletten 25 bin lira hibe alan H.Ç, kiraladığı yaklaşık bin metrekarelik iş yerinde, kardeşinin yardımıyla istiridye mantarı üretim tesisi açarak ilk hasadını yaptı.



Eski hükümlü H.Ç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denetimli serbestlik kapsamında devletin sunduğu imkanlardan, böyle bir proje olduğunu duyduğunu söyledi.



Ailesinin desteğini aldıktan sonra hazırladığı projeyle lezzeti ile bilinen ve barındırdığı protein bakımından ete çok yakın olan istiridye mantarı yetiştiriciliğine başladığını belirten H.Ç, kiraladığı iş yerinin, yaklaşık bin metrekare üzerine kurulu bir alan olduğunu ifade etti.



Bu alan içerisinde 7 oda bulunduğunu aktaran H.Ç, "Bu odaların her biri 100'er metrekare. Bir odada üretime başlayıp ilk hasadı aldım. İnşallah ilerleyen zamanlarda diğer odalarımızı doldurup faaliyete geçeceğiz. İnden yapılma bir yer burası. Eskiden ahır olarak kullanılıyordu. Burada elektrik avantajımız var. İnler, içerideki ısıyı koruyabilecek bir yapıya sahip." diye konuştu.



"Devletime teşekkür ediyorum"



İstiridye mantarı pazarından oldukça memnun olduğunu ve artık geleceğe daha umutlu baktığını dile getiren H.Ç, şunları kaydetti:



"Devletimize, eski hükümlülere bu şansı tanıdığı için minnettarım. Bizim gibi insanların hayata tekrardan tutunabilmesi, yeniden bir yerlerden başlayabilmesi adına bu gücü verdiği için sonsuz teşekkürler ederim. Bu işi yapmak isteyenler varsa sadece bu sektör değil aklınıza gelebilecek, kendinize inandığınız gerçekten bir iş dalı varsa korkmadan gerekli yerlerden bilgi alarak devletimizin yardımıyla hayata tutunabilmeniz adına yeni sektörlerde iş açabilirsiniz. Ben kendim için bu iş sektörünü uygun gördüm. Allah herkesi muvaffak etsin."

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