Eski hükümlü Mesut Akan devlet desteğiyle hayvancılığa başladı - Son Dakika

Adalet Bakanlığı tarafından eski hükümlülerin meslek edindirilmeleri ve topluma kazandırılmaları amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında devlet desteği alan Mesut Akkan, kendi işini kurarak hayvancılık yapmaya başladı.

Adalet Bakanlığının uygulamaya koyduğu modern infaz sistemi ile hükümlü ve tutukluların iyileştirilmesi, meslek edindirilmeleri ve topluma kazandırılmaları yönelik projeler yürütmeye devam ediyor. Afyonkarahisar'da işlediği bir suçtan dolayı 2 yıl 6 ay hapis cezası alan 44 yaşındaki Mesut Akkan, tahliyesinin ardından Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün desteği ve yönlendirmesiyle 'Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi'ne başvurdu. Verilen eğitimini tamamlayan Akkan, sertifikalı girişimci oldu. Babasının köyündeki arazileri değerlendirmek için hayvancılık işine girmek isteyen eski hükümlü, hazırladığı projeyle Türkiye İş Kurumu'na (İŞKUR) başvurdu. Projesi kabul edilen Akkan, devletten aldığı hibeyle 4 büyükbaş hayvan satın aldı. Devlet desteğiyle kendi işini kuran eski hükümlü Akkan, evinin bahçesine kurduğu ahırda hayvan sayısını 13'e yükseltti.

Cezaevinden tahliye olduktan sonra devletin kendisine sahip çıktığını belirten Mesut Akkan, aldığı eğitimle girişimci olduğunu söyledi. Hayvanlarla ilgilenmesinin kendisini rahatlattığını belirten eski hükümlü, "Devletimiz bize sahip çıktı, destek oldu, kendi işimizi kurduk. Geçimimi buradan sağlıyorum. Bir çocuğum üniversitede, diğeri ilkokulda okuyor, biri de askerde. Bu işten kazandığım parayla çocuklarımı okutuyorum. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" diye konuştu. - ANKARA