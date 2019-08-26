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Eski hükümlü satırla dehşet saçtı: 1 ölü

46 dakika önce

Eski hükümlü satırla dehşet saçtı: 1 ölü Akrabasını satırla öldürdüİZMİR - İzmir'in Menderes ilçesinde eski hükümlü olduğu öğrenilen bir şahıs, akrabasını satırla saldırarak öldürdü.

Eski hükümlü satırla dehşet saçtı: 1 ölü

Akrabasını satırla öldürdü

İZMİR - İzmir'in Menderes ilçesinde eski hükümlü olduğu öğrenilen bir şahıs, akrabasını satırla saldırarak öldürdü.

Olay, sat 17.30 sıralarında ilçeye bağlı Cüneytbey Mahallesi Ürüncü Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan ve eski hükümlü olduğu öğrenilen B.O., akrabası olduğu öğrenilen Adnan Ülker'e sokak ortasında elinde satırla saldırdı. İlk darbeyi Ülker'in kafasına indiren saldırgan, kanlar içerisinde yere yıkılan akrabasına saldırmaya devam etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden darbe alan Ülker, ağır yaralanarak kanlar içerisinde kaldı. Saldırgan suç aleti ile birlikte kaçarken, olayı gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Ülker'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ülker'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Öte yandan, suç aleti ile birlikte olay yerinden kaçan B.O., polisin sıkı takibi sonucunda yakalanarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:13 Kaynak: İHA
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