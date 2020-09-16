Eski IAAF Başkanı Diack'a yolsuzluktan hapis cezası - Son Dakika

Eski IAAF Başkanı Diack'a yolsuzluktan hapis cezası

Eski Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) Başkanı Lamine Diack, yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla yargılandığı davada 4 yıl hapis cezası aldı.

Eski IAAF Başkanı Diack'a yolsuzluktan hapis cezası, System.String[]

Eski Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) Başkanı Lamine Diack, yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla yargılandığı davada 4 yıl hapis cezası aldı.

IAAF'ın 1999-2015 yıllarında başkanlığını yürüten Diack'ın Fransa'nın başkenti Paris'te yargılandığı dava sonuçlandı.

Mahkeme, 87 yaşındaki Senegalli Diack'ı 2 yıl ertelemeli 4 yıl hapis ile 500 bin avro para cezasına çarptırdı.

Diack'ın 2012 Londra Olimpiyatları dahil olmak üzere bazı organizasyonlarda dopingli atletlerin test sonuçlarını gizlediği ve karşılığında 3 milyon avronun üzerinde rüşvet aldığı iddia edilmişti.

2015 yılının kasım ayından beri Paris'te ev hapsinde tutulan Diack'ın avukatlarının mahkeme kararını temyize götüreceği belirtildi.

Atletizm Federasyonları Birliği, Lamine Diack, Yolsuzluk, Rüşvet, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 19:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Eski IAAF Başkanı Diack'a yolsuzluktan hapis cezası - Son Dakika Spor

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