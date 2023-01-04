Eski İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan "işe alım" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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Eski İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan "işe alım" açıklaması Açıklaması

04.01.2023 19:10
Eski İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan "işe alım" açıklaması Açıklaması

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, görevde bulunduğu süre içerisinde 30 bin 798 kişinin işe alındığı iddiasının gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, görevde bulunduğu süre içerisinde 30 bin 798 kişinin işe alındığı iddiasının gerçek dışı olduğunu bildirdi.
Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İBB başkanlığı süresince İstanbul halkına yasalara uygun biçimde hizmet edildiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde bulunduğum süre içerisinde 30 bin 798 kişinin işe alındığı iddiası gerçek dışıdır. İşe alım olarak lanse edilenler, kamuoyunda 'Taşeron Yasası' olarak bilinen 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde, belediye iştiraklerinde zaten çalışmakta olanların taşerondan kadroya alım uygulamasıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Eski İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan 'işe alım' açıklaması Açıklaması - Son Dakika

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