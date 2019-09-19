Son Dakika Haberleri: Eski ibb görevlisine darbecilere yardımdan 16 yıl 5 ay 15 hapis cezası
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Eski ibb görevlisine darbecilere yardımdan 16 yıl 5 ay 15 hapis cezası

1 saat önce

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHAFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz kalkışması sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binasını işgal eden darbeci askerlere yemek hazırlattığı iddia edilen eski Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Müdürlüğü Yöneticisi Ömer Tunç'un...

Eski ibb görevlisine darbecilere yardımdan 16 yıl 5 ay 15 hapis cezası, System.String[]

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz kalkışması sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binasını işgal eden darbeci askerlere yemek hazırlattığı iddia edilen eski Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Müdürlüğü Yöneticisi Ömer Tunç'un yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, sanık Ömer Tunç'u "Anayasayı ihlal suçuna yardım", "İş yeri dokunulmazlığını ihlal" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından hakkında toplam 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ömer Tunç, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:40 Kaynak: DHA
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Eski ibb görevlisine darbecilere yardımdan 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası
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