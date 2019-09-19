Eski ibb görevlisine darbecilere yardımdan 16 yıl 5 ay 15 hapis cezası

Haber: Özden ATİK/ İstanbul , DHA Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz kalkışması sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binasını işgal eden darbeci askerlere yemek hazırlattığı iddia edilen eski Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Müdürlüğü Yöneticisi Ömer Tunç 'un yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, sanık Ömer Tunç'u "Anayasayı ihlal suçuna yardım", "İş yeri dokunulmazlığını ihlal" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından hakkında toplam 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

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