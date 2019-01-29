Eski İbb Zabıta Daire Başkanının "Yaralama" Davası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'nde (İBB
) görevli bir zabıta memuruna şiddet uyguladığı iddiasıyla görevden uzaklaştırılan Zabıta
Daire Başkanı Tayfun Karali'nin, "kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.
Anadolu 30. Asliye Ceza Mahkemesi
'ndeki duruşmaya, sanık Tayfun Karali ile avukatları katıldı.
Duruşmada kimlik tespiti yapılan sanık Karali, evli ve 2 çocuk babası olduğunu, şu anda İBB Hukuk Müşavirliğinde avukat olarak görev yaptığını söyledi.
Sanık Karali savunmasında, olay tarihinde İBB'de Zabıta Daire Başkanı olduğunu belirterek, şunları anlattı:
"Olay günü Beşiktaş
'taki evimden yola çıktım. Kartal
'da bir toplantıya yetişmek için trafikte seyir halindeydim. Trafik yoğunluğu yoktu. Buna rağmen emniyet şeridinden giden bir aracın yolda seyir halinde olan diğer araçları sıkıştırdığını gördüm. Bu arada ben de ölümcül kaza atlattım. Aracın çakarlarından belediyeye ait olduğunu fark ettim. Emniyet şeridinde seyreden aracın da benim içinde bulunduğum araçla aynı anda toplantının yapılacağı yere geldiğini gördüm. Araç
sürücüsüne neden emniyet şeridinde gittiğini, ayrıca insanların hayatını tehlikeye attığını söyledim. Benim toplantıma yetişmek için emniyet şeridinden gittiğini söyleyince o an tepki olarak şikayetçiye tokat attım."
Daha sonra kendisinin toplantıya yetişmek için ayrıldığını kaydeden Karali, "Şikayetçi de ayrılmış. Ancak olaydan birkaç dakika sonra şikayetçi baygınlık geçirmiş ambulans çağrılmış gibi olay kurgulandı, basına da bu şekilde yansıtıldı. Kendisi memur olmadığı halde memur elbisesi giydirilip organizasyon yapılıyor. Olayda kusurlu olduğumu kabul ediyorum ancak davanın hukuki zemini bu değildir. Ayrıca basında şahsın zabıta memuru olduğu belirtilmiştir ancak bu şahıs belediye personeli değildir. Ben kusurumu kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.
Karali'nin avukatı Ahmet Baydarman da "Müvekkilimiz olay anında emniyet şeridinde seyreden aracın kazaya sebebiyet verecek şekilde seyrettiğini görmüş, o anki öfkesiyle şikayetçiye tokat atmıştır. Basına yansıyan görüntülerde şikayetçinin zabıta kıyafeti giydiği görülmektedir ancak müşteki zabıta memuru olarak görev yapmamaktadır. Buna ilişkin belgelerimizi dosyaya sunacağız." diye konuştu.
Duruşma, eksikliklerin giderilmesi amacıyla ertelendi.
İddianameden
Eski İBB Zabıta Dairesi Başkanı Tayfun Karali'nin, Kartal'daki Anadolu Yakası Zabıta Müdürlüğü
bahçesinde zabıta memuru Kenan Fidan
'a arkadaşlarının önünde bağırdığı ve sonra da tokat attığı kamera görüntülerine yansımıştı.
Olayın ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal
, zabıta memuruna şiddet uyguladığı gerekçesiyle Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali'nin görevden uzaklaştırıldığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını bildirmişti.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığnca hazırlanan iddianamede Tayfun Karali'nin, "kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.