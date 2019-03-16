Son Dakika Haberleri: Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın Bilecik Teması

Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın Bilecik Teması

45 dakika önce

Çeşitli çalışmalarda bulunmak üzere Bilecik'te ağırlanan önceki dönemin İçişleri Bakanı, AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bilecik'in son 15 yılda 6 kat büyüdüğünü belirterek, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ve Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can'a katkıları dolayısıyla teşekkür etti.

Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın Bilecik Teması, System.String[]
Çeşitli çalışmalarda bulunmak üzere Bilecik'te ağırlanan önceki dönemin İçişleri Bakanı, AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bilecik'in son 15 yılda 6 kat büyüdüğünü belirterek, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ve Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can'a katkıları dolayısıyla teşekkür etti.

Kentteki temasları kapsamında Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Ala, yerel belediyecilik çalışmalarının önemine değindi. 31 Mart yerel seçimlerinin hem yerel belediyecilik anlamında hem de ülkemizin bekası için taşıdığı öneme değinen Bakan Efkan Ala, "Sizler seçimleri şu an iki noktada değerlendirebiliriz. Birincisi, hizmet veren, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda insanlarımızı güzel hizmetlerle buluşturmak. Bu noktada zaten ben Erzurum'lu hemşehrilerimin Başkan Can'ın yanında yer aldığını biliyorum. Sağ olsun başkanımız da zaten hem şehir anlamında hem de insanımıza hizmet anlamında çok önemli mesafeler kat etmiş. Ben yaklaşık 20 önce bir vesile ile Bilecik'te bulunmuştum. O zamanlar Bilecik'in nüfusu 14 bin dolaylarında idi. Bugün ise baktığımızda bu rakam 70 binleri aşmış. Yani Bilecik 6 kat büyümüş. Ülkemiz bu dönem zarfında 3 kat büyürken Bilecik, 6 kat büyümüş. Bu anlamda Milletvekilimiz Selim Yağcı ve Belediye Başkanımız Nihat Can'a çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen programda Bakan Efkan Ala'ya; Milletvekili Selim Yağcı, Belediye Başkanı Nihat Can ve Bilecik Erzurumlular Derneği Başkanı Ebutalip Dursun tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:48 Kaynak: İHA

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