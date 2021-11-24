Eski İçişleri Bakanı Güneş için TBMM'de tören - Son Dakika

ANKARA'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş (87) için TBMM'de tören düzenlendi.

Eski İçişleri Bakanı Güneş için TBMM'de tören

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