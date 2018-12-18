Eski İçişleri Bakanı Ülkü Güney ile Samsun Valisi Osman Kaymak Vali Ali Hamza Pehlivan'ı Ziyaret...
1 saat önce
Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Bayburt'a gelen Eski İçişleri Bakanı ve Bayburt Milletvekili Ülkü Güney ile Samsun Valisi Osman Kaymak, Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.
Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Bayburt
'a gelen Eski İçişleri Bakanı
ve Bayburt Milletvekili Ülkü Güney
ile Samsun
Valisi Osman Kaymak, Vali Ali Hamza Pehlivan
'ı ziyaret etti.
Bakan Güney ile Vali Kaymak, Bayburt Valiliği'ne gelişlerinde Vali Pehlivan tarafından karşılandı. Ziyaretleri anısına Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Güney ile Vali Kaymak, daha sonra Valilik makamına geçerek Vali Pehlivan ile bir süre sohbet ederek çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulundu.
Bakan Güney ile Vali Kaymak memleketleri Bayburt'da bulunmaktan ötürü memnun olduklarını ifade ederek misafirperverliği dolayısıyla Vali Pehlivan'a teşekkür etti.
Vali Pehlivan ise Bakan Güney ile Vali Kaymak'a nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkürlerini iletti.
Ziyarette Bayburt Belediye Başkanı Mete
Memiş de yer aldı. - BAYBURT
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:39 Kaynak: İHA
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