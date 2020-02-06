Eski icra müdür yardımcısına FETÖ'den hapis - Son Dakika
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Eski icra müdür yardımcısına FETÖ'den hapis

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında yargılanan eski icra müdür yardımcısı Emine Şanal, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski icra müdür yardımcısına FETÖ'den hapis, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında yargılanan eski icra müdür yardımcısı Emine Şanal, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, sanık Şanal ve avukatı katıldı.

Savcının önceki celse sunduğu esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapması için söz verilen Şanal, isnat edilen suçlamaların somut delilere dayanmadığını iddia etti.

Hakkındaki gizli tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını savunan Şanal, suçsuz olduğunu savunarak beraatini talep etti.

Sanık avukatının da savunma yapmasının ardından Mahkeme Başkanı Şuayıp Arslan, heyetin kararını açıkladı.

Sanık Şanal'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Öte yandan Emine Şanal'ın ağabeyi eski Savcı Osman Şanal da aynı suçtan 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Eski savcı Şanal, Ergenekon soruşturmasının Erzincan ayağını yürüten savcı olarak biliniyordu.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:38 Kaynak: AA
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