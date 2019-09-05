Son Dakika Haberleri: Eski icra müdüründen ilginç tahliye talebi
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Eski icra müdüründen ilginç tahliye talebi

1 saat önce

Eskişehir'de, 6,1 milyon TL zimmetine geçirdiği iddiasıyla tutuklanan eski 6. İcra Müdürü Sedat Dilber ve kardeşlerinin yargılanması devam edildi.

Eski icra müdüründen ilginç tahliye talebi, System.String[]

Eskişehir'de, 6,1 milyon TL zimmetine geçirdiği iddiasıyla tutuklanan eski 6. İcra Müdürü Sedat Dilber ve kardeşlerinin yargılanması devam edildi.


3. Ağır Ceza Mahkemesinde başlayan duruşmaya, tutuklu zanlılar Sedat Dilber (44) ile kardeşi İmdat Dilbey (42) ile tutuksuz yargılanan Hasan Hüseyin Dilber'in (36) yanı sıra avukatları katıldı. Duruşmada suçlamaları kabul eden Sedat Dilber, pişman olduğunu belirterek, "Tahliyemi talep ediyorum. Tahliye edilirsem ancak zararı giderebilirim" ifadelerini kullandı.


İmdat Dilber ve tutuksuz yargılanan Hasan Hüseyin Dilber de mahkemeden tahliyelerini talep etti.


Sedat ve İmdat Dilber'in tutukluluk halinin devam etmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:24 Kaynak: İHA
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