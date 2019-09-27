Son Dakika Haberleri: Eski icra müdürüne FETÖ'den hapis cezası
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Eski icra müdürüne FETÖ'den hapis cezası

8 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski icra müdürü Hakan Kumru, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski icra müdürüne FETÖ'den hapis cezası, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski icra müdürü Hakan Kumru, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Kumru ve avukatı katıldı.

Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için sanığa söz verildi.

Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden sanık Kumru, örgüt üyesi olmadığını söyledi.

Gelinen aşamada suçsuz olduğunun ortaya çıktığını savunan Kumru, beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme başkanı, heyetin kararını açıkladı.

Kumru'ya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:58 Kaynak: AA
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