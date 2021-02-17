Eski İEÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 23 sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Eski İEÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 23 sanığın yargılanmasına başlandı

17.02.2021 20:19
Eski İEÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 23 sanığın yargılanmasına başlandı, System.String[]

Eski İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ekrem Demirtaş ile 22 sanık hakkında yürütülen soruşturmanın ardından açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

Eski İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ekrem Demirtaş ile 22 sanık hakkında yürütülen soruşturmanın ardından açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

İzmir Ekonomi Üniversitesinde görev yaptıkları dönemdeki bazı ihale, kiralama ve yatırımlarla ilgili "görevi kötüye kullanma", "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlamalarına ilişkin İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanıklar ve avukatları katıldı.

Demirtaş, savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini, üniversiteyi Türkiye'nin ve dünyanın sayılı üniversiteleri arasına sokmak için çalıştığını savundu.

Yaşanan durumun eski ve yeni yönetim arasındaki çekişmeden kaynaklandığını öne süren Demirtaş, "Ben ve arkadaşlarım sadece dünya çapında bir üniversitenin hayaliyle yola çıktık. Üniversiteyi dolandırmadık. Başarı hikayesi yazdık. Alnımızın akıyla beraat edeceğiz. Bilirkişinin tespitleri eksik bilgilerle yapılmıştır. Hiçbir zaman görevimi kötüye kullanmadım. İhaleye fesat karıştırma doğru değildir. Bu durum yeni yönetimin şahsımı karalamasıdır." dedi.

Demirtaş savunmasının sonunda iddianamede yer alan 16 eylemle ilgili yazılı savunmasını içeren belgelerin bulunduğu klasörleri heyete iletti.

Sanık C.A. geçmişte İzmir Ticaret Odası'nda yönetim kurulu üyeliği yaptığını belirterek, "Ekrem Demirtaş'a güvendiğimiz için hiçbir şey okumadan imza attık. Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum." dedi.

Sanık C.G. ise üniversitede ve ticaret odasında çeşitli görevlerde bulunduğunu, sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini ve hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Sanıklardan M.P. de 2014-2018 yılları arasında mütevelli heyetinde olduğunu belirterek, "Herhangi bir maddi çıkarımız olmadığı gerekli araştırmalar yapıldığında görülecektir. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Üniversitenin kuruluşunda 2018'e kadar görev yaptığını ifade eden sanıklardan M.A ise "Verdiğim bedelsiz kiralama desteğiyle üniversite kuruldu. Mütevelli heyetine katılma sebebim İzmir'e güzel bir üniversite kazandırmaktı. 85 yaşındayım. Böyle bir suçlamayla karşınızda olmaktan hicap duyuyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti diğer sanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Demirtaş ve 40 sanık hakkında İzmir Ekonomi Üniversitesinde görev yaptıkları döneme ilişkin soruşturma yürütülmüş 23 sanık hakkında "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma", "görevi kötüye kullanma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarından dava açılmış, 18 kişinin dosyası da soruşturma izni için Yüksek Öğretim Kurumuna gönderilmişti.

Ekrem Demirtaş, Ekonomi, İzmir, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski İEÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 23 sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika


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